Сенаторы США предлагают ежеквартально передавать Украине замороженные активы России

16:31, 20 сентября 2025
Законопроект REPO 2025 года направлен на поддержку Украины без дополнительных расходов для США.
Группа сенаторов США представила двухпартийный законопроект об имплементации REPO, который предусматривает ежеквартальную передачу Украине замороженных российских суверенных активов, находящихся под юрисдикцией США. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по иностранным делам Сената США.

Законопроект, основанный на принятом в апреле 2024 года законе «О восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев», позволит перевести примерно 5 миллиардов долларов российских активов в США на специальный счет с начислением процентов. Документ поощряет президента США перераспределять не менее 250 миллионов долларов с этого счета в пользу Украины каждые 90 дней. Кроме того, он призывает госсекретаря вместе с министром финансов вести дипломатическую кампанию, чтобы союзники США передавали Украине не менее 5% (около 15 миллиардов долларов) замороженных российских активов ежеквартально.

Сенатор-демократ Джин Шагин подчеркнула, что война России против Украины нанесла огромный ущерб, и Путин должен нести ответственность. «Перепрофилирование замороженных суверенных активов России является необходимым шагом для обеспечения Украины ресурсами для самозащиты и восстановления своих общин. Важно, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков. Этот закон демонстрирует сильную двухпартийную решимость Конгресса поддерживать Украину. Я призываю администрацию и наших союзников продолжать эти усилия, чтобы заставить Россию заплатить цену за свою агрессию», — отметила она.

Сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус добавил, что замороженные активы России являются идеальным источником для финансирования защиты и восстановления Украины. «Замороженные суверенные активы России являются наиболее подходящей мишенью для оказания Украине поддержки, необходимой ей для защиты и восстановления. REPO 2.0 побудит администрацию Трампа и наших союзников по G7 начать арестовывать замороженные российские активы и передавать их Украине по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина», — подчеркнул он.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь добавил, что закон обеспечит регулярную поддержку Украины через четкий график распределения активов. «Конгресс уже принял решение о передаче замороженных российских активов Украине, и этот двухпартийный законопроект развивает его успех, создавая основу для получения Украиной регулярных инвестиций из этого фонда. Поскольку Путин продолжает свое кровавое нападение на народ Украины, эти законопроекты помогают Украине защитить себя и восстановиться», — заявил он.

