Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії

16:31, 20 вересня 2025
Законопроект REPO 2025 року спрямований на підтримку України без додаткових витрат для США.
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
Група сенаторів США представила двопартійний законопроект про імплементацію REPO, який передбачає щоквартальну передачу Україні заморожених російських суверенних активів, що перебувають під юрисдикцією США. Про це повідомила пресслужба Комітету закордонних справ Сенату США.

Законопроект, що базується на ухваленому у квітні 2024 року законі «Про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців», дозволить перевести приблизно 5 мільярдів доларів російських активів у США на спеціальний рахунок із нарахуванням відсотків. Документ заохочує президента США перерозподіляти щонайменше 250 мільйонів доларів із цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Крім того, він закликає держсекретаря разом із міністром фінансів вести дипломатичну кампанію, щоб союзники США передавали Україні щонайменше 5% (близько 15 мільярдів доларів) заморожених російських активів щоквартально.

Сенатор-демократ Джин Шагін підкреслила, що війна Росії проти України завдала величезних руйнувань, і Путін має нести відповідальність. «Перепрофілювання заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самозахисту та відновлення своїх громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків. Цей закон демонструє сильну двопартійну рішучість Конгресу підтримувати Україну. Я закликаю адміністрацію та наших союзників продовжувати ці зусилля, щоб змусити Росію заплатити ціну за свою агресію», — зазначила вона.

Сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус додав, що заморожені активи Росії є ідеальним джерелом для фінансування захисту та відновлення України. «Заморожені суверенні активи Росії є найбільш підходящою мішенню для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та відновлення. REPO 2.0 заохотить адміністрацію Трампа та наших союзників по G7 почати арештовувати заморожені російські активи та передавати їх Україні за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна», — наголосив він.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь додав, що закон забезпечить регулярну підтримку України через чіткий графік розподілу активів. «Конгрес вже ухвалив рішення про передачу заморожених російських активів Україні, і цей двопартійний законопроект розвиває його успіх, створюючи основу для отримання Україною регулярних інвестицій з цього фонду. Оскільки Путін продовжує свій кривавий напад на народ України, ці законопроекти допомагають Україні захистити себе і відновитися», — заявив він.

США росія Україна активи

