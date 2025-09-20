Практика судов
  1. В мире

Чехия создает координационную группу для защиты от российских дронов

21:01, 20 сентября 2025
Страна усиливает безопасность из-за новых угроз вблизи границ – премьер Чехии.
Чехия создает координационную группу для защиты от российских дронов
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о создании специальной координационной группы при Совете государственной безопасности для защиты страны от угроз беспилотников, сообщает Radio Prague International.

Фиала подчеркнул, что приоритетом правительства является безопасность граждан и готовность к потенциальным опасностям, в частности от российских дронов. «Это еще один шаг к тому, чтобы максимально гарантировать безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости», — отметил он, добавив, что это решение соответствует современным вызовам, в частности войне в Украине.

Министр обороны Яна Чернохова уточнила, что Чехия развивает многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая охватывает не только беспилотники. «Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов разных типов, также вписывается в эту концепцию», — заявила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Чехия дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду