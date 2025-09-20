Чехия создает координационную группу для защиты от российских дронов

Страна усиливает безопасность из-за новых угроз вблизи границ – премьер Чехии.

Фото: Getty Images

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о создании специальной координационной группы при Совете государственной безопасности для защиты страны от угроз беспилотников, сообщает Radio Prague International.

Фиала подчеркнул, что приоритетом правительства является безопасность граждан и готовность к потенциальным опасностям, в частности от российских дронов. «Это еще один шаг к тому, чтобы максимально гарантировать безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости», — отметил он, добавив, что это решение соответствует современным вызовам, в частности войне в Украине.

Министр обороны Яна Чернохова уточнила, что Чехия развивает многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая охватывает не только беспилотники. «Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов разных типов, также вписывается в эту концепцию», — заявила она.

