Чехія створює координаційну групу для захисту від російських дронів

Країна посилює безпеку через нові загрози поблизу кордонів – прем’єр Чехії.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про створення спеціальної координаційної групи при Раді державної безпеки для захисту країни від загроз безпілотників, повідомляє Radio Prague International.

Фіала підкреслив, що пріоритетом уряду є безпека громадян і готовність до потенційних небезпек, зокрема від російських дронів. «Це ще один крок до того, щоб максимально гарантувати безпеку громадян. Таким чином, ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо у безпосередній близькості», — зазначив він, додавши, що це рішення відповідає сучасним викликам, зокрема війні в Україні.

Міністр оборони Яна Чернохова уточнила, що Чехія розвиває багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка охоплює не лише безпілотники. «Той факт, що ми зараз завершуємо тендер на закупівлю кількох сотень дронів різних типів, також вписується у цю концепцію», — заявила вона.

