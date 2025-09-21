Практика судов
В Китае зоопарк попросил посетителей не показывать шимпанзе видео на телефоне — это портит ему зрение

21:31, 21 сентября 2025
Сотрудники боятся, что у животного испортится зрение.
В Китае зоопарк попросил посетителей не показывать шимпанзе видео на телефоне — это портит ему зрение
В Шанхайском сафари-парке установили запрет для посетителей показывать на смартфонах видео молодому шимпанзе по имени Дин Дин, поскольку это может навредить его здоровью. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дин Дин — двухлетний шимпанзе, который стал любимцем посетителей. В соцсетях распространялись ролики, где животное пьёт молоко, прячется в объятиях смотрителя или поедает лепестки лотоса.

Однако в последнее время стало известно, что шимпанзе увлёкся короткими видео. В одном из клипов женщина подносила телефон к стеклу вольера, а Дин Дин внимательно следил за картинкой, реагируя на музыку и яркие сцены.

В сентябре администрация парка установила табличку возле вольера с надписью «Запрещено показывать телефон». Работники объяснили, что чрезмерный просмотр экрана может повредить зрение животного и вызвать стресс.

«Если шимпанзе начнёт хуже видеть и потеряет контакт с людьми, это приведёт к тревожности и проблемам со здоровьем», — отметил один из смотрителей.

