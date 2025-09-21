У Китаї зоопарк попросив відвідувачів не показувати шимпанзе відео на телефоні — це псує йому зір

Співробітники бояться, що тварина зіпсує зір.

У Шанхайському сафарі-парку встановили заборону для відвідувачів показувати на смартфонах відео молодому шимпанзе на ім’я Дін Дін, оскільки це може зашкодити його здоров’ю. Про це повідомляє South China Morning Post.

Дін Дін — дворічний шимпанзе, який став улюбленцем відвідувачів. У соцмережах поширювалися ролики, де тварина п’є молоко, ховається в обіймах доглядача або поїдає пелюстки лотоса.

Проте останнім часом стало відомо, що шимпанзе захопився короткими відео. В одному з кліпів жінка підносила телефон до скла вольєра, а Дін Дін уважно стежив за картинкою, реагуючи на музику та яскраві сцени.

У вересні адміністрація парку встановила табличку біля вольєра з написом «Заборонено показувати телефон». Працівники пояснили, що надмірний перегляд екрану може пошкодити зір тварини та викликати стрес.

«Якщо шимпанзе почне гірше бачити й втратить контакт із людьми, це спричинить тривожність та проблеми зі здоров’ям», — зазначив один із доглядачів.

