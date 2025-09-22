Афганистан отказался выполнить требование Трампа вернуть авиабазу Баграм США

«Талибан» откинул требование Дональда Трампа передать США контроль над авиабазой Баграм.

Главное командование «Талибана» публично отклонило требование президента США Дональда Трампа передать под американский контроль авиабазу Баграм. Выступая в Кабуле, начальник штаба вооруженных сил движения Фасихуддин Фитрат подчеркнул, что Афганистан является «полностью независимым государством, которое не подчиняется никакой иностранной силе». Он заявил, что любое враждебное действие против страны получит «наисильнейший ответ», сообщает Bloomberg.

Ранее Трамп в сообщении на Truth Social пригрозил «плохими последствиями» для Афганистана, если требование о возврате базы не будет выполнено. Его заявление прозвучало после комментариев во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где он отметил, что США пытаются восстановить контроль над объектом.

Баграм, бывшая крупнейшая военная база США в Афганистане, перешел под контроль «Талибана» после вывода американских войск. С тех пор там демонстрируют захваченную американскую технику и оружие, оставленные после ухода сил США, который Трамп неоднократно критиковал.

Как отмечается, сейчас Баграм активно используется для военных парадов и официальных визитов.

