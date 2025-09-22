Практика судов
  1. В мире

Афганистан отказался выполнить требование Трампа вернуть авиабазу Баграм США

08:58, 22 сентября 2025
«Талибан» откинул требование Дональда Трампа передать США контроль над авиабазой Баграм.
Афганистан отказался выполнить требование Трампа вернуть авиабазу Баграм США
Источник фото: Zakeria Hashimi/AFP/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное командование «Талибана» публично отклонило требование президента США Дональда Трампа передать под американский контроль авиабазу Баграм. Выступая в Кабуле, начальник штаба вооруженных сил движения Фасихуддин Фитрат подчеркнул, что Афганистан является «полностью независимым государством, которое не подчиняется никакой иностранной силе». Он заявил, что любое враждебное действие против страны получит «наисильнейший ответ», сообщает Bloomberg.

Ранее Трамп в сообщении на Truth Social пригрозил «плохими последствиями» для Афганистана, если требование о возврате базы не будет выполнено. Его заявление прозвучало после комментариев во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где он отметил, что США пытаются восстановить контроль над объектом.

Баграм, бывшая крупнейшая военная база США в Афганистане, перешел под контроль «Талибана» после вывода американских войск. С тех пор там демонстрируют захваченную американскую технику и оружие, оставленные после ухода сил США, который Трамп неоднократно критиковал.

Как отмечается, сейчас Баграм активно используется для военных парадов и официальных визитов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Афганистан Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

«Запрещать народному депутату совмещать деятельность — глупость»: Третьякова напомнила о своем законопроекте

Галина Третьякова считает, что независимость народного депутата должна обеспечиваться как оплатой, так и возможностью совмещать работу.

Кто станет судьями Житомирского апелляционного суда – список победителей конкурса

Рекомендации для назначения на должности судей ВККС рассмотрит 29 сентября.

Новые судьи будут лучше, чем те судьи, которые есть сейчас – Высший совет правосудия анонсировал «большое обновление» судейского корпуса

В Высшем совете правосудия сообщили, что судьи «нового поколения» смогут построить «независимую и авторитетную судебную власть».

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности нормы бюджета за 2024 год о расчете окладов прокуроров, исходя из «особого» прожиточного минимума в 1600 грн

КСУ в сентябре 2025 года начал рассматривать дело относительно конституционности нормы закона о бюджете за 2024 год, по которой оклады прокуроров считали, исходя из «особого» прожиточного минимума в 1600 грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео