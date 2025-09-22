Практика судів
Афганістан відмовився виконати вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм США

08:58, 22 вересня 2025
«Талібан» відкинув вимогу Дональда Трампа передати США контроль над авіабазою Баграм.
Джерело фото: Zakeria Hashimi/AFP/Getty Images
Головне командування «Талібану» публічно відкинуло вимогу президента США Дональда Трампа передати під американський контроль авіабазу Баграм. Виступаючи в Кабулі, начальник штабу збройних сил руху Фасіхуддін Фітрат наголосив, що Афганістан є «повністю незалежною державою, яка не підкорюється жодній іноземній силі». Він заявив, що будь-яка ворожа дія проти країни отримає «найсильнішу відповідь», повідомляє Bloomerg.

Раніше Трамп у дописі на Truth Social пригрозив «поганими наслідками» для Афганістану, якщо вимога про повернення бази не буде виконана. Його заява пролунала після коментарів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, де він зазначив, що США намагаються відновити контроль над об’єктом.

Баграм, що був найбільшою військовою базою США в Афганістані, перейшов під контроль «Талібану» після виведення американських військ. Відтоді там демонструють захоплену американську техніку та зброю, залишені після виходу сил США, який Трамп неодноразово критикував.

Як вказується, нині Баграм активно використовують для військових парадів і офіційних візитів.

