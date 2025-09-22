Практика судов
Ким Чен Ын выдвинул условия для диалога с США: денуклеаризация исключена

10:29, 22 сентября 2025
Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не будет вести переговоры по своему ядерному арсеналу.
Источник фото: VCG/VCG via Getty Images
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов к переговорам с Соединенными Штатами, но лишь при условии, что Вашингтон откажется от требования денуклеаризации. Об этом сообщили государственные медиа КНДР, пишет Reuters.

Выступая на Верховном народном собрании в Пхеньяне, он подчеркнул, что ядерный арсенал — это гарантия безопасности страны, и Пхеньян «никогда не откажется от ядерного оружия». Как пишут СМИ, Ким отметил «приятные воспоминания» о прежних встречах с Дональдом Трампом и дал понять, что допускает возобновление диалога.

Это первый раз, когда он упомянул Трампа по имени после инаугурации президента США в январе, отметила Рейчел Минен Ли, эксперт по Северной Корее из Центра Стимсона, базирующегося в США.

Его комментарии прозвучали на фоне призывов правительства Южной Кореи к США активизировать дипломатию с Пхеньяном. Президент Ли Чжэ Мен в беседе с Reuters отметил, что любое замораживание ядерного производства Севером станет важным шагом к будущей денуклеаризации.

Однако Ким жестко отверг любые поэтапные договоренности, заявив, что санкции лишь укрепили устойчивость страны.

В то же время аналитики считают, что Ким пытается напрямую апеллировать к Трампу, стараясь изолировать Сеул от процесса, тогда как в Южной Корее настаивают: первоочередная задача — создать условия для реального диалога.

США Южная Корея Северная Корея

