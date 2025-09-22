Практика судів
Кім Чен Ин висунув умови для діалогу зі США: денуклеаризація виключена

10:29, 22 вересня 2025
Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея не вестиме переговори щодо свого ядерного арсеналу.
Джерело фото: VCG/VCG via Getty Images
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, але лише за умови, що Вашингтон відмовиться від вимоги денуклеаризації. Про це повідомили державні медіа КНДР, пише Reuters.

Виступаючи на Верховній народній асамблеї в Пхеньяні, він наголосив, що ядерний арсенал — це гарантія безпеки країни, і Пхеньян «ніколи не відмовиться від ядерної зброї». Як пишуть у ЗМІ, Кім висловив «приємні спогади» про колишні зустрічі з Дональдом Трампом і дав зрозуміти, що допускає відновлення діалогу.

Це перший раз, коли він згадав Трампа по імені після інавгурації президента США в січні, зазначила Рейчел Мінйонг Лі, експерт із Північної Кореї з Центру Стімсона, що базується в США.

Його коментарі пролунали на тлі закликів уряду Південної Кореї до США активізувати дипломатію з Пхеньяном. Президент Лі Чже Мьон у розмові з Reuters зазначив, що будь-яке замороження ядерного виробництва Північчю стане важливим кроком до майбутньої денуклеаризації.

Однак Кім жорстко відкинув будь-які поетапні домовленості, заявивши, що санкції лише зміцнили стійкість країни.

Водночас аналітики вважають, що Кім намагається напряму апелювати до Трампа, намагаючись ізолювати Сеул від процесу, а у Південній Кореї ж наполягають: першочергове завдання — створити умови для реального діалогу.

США Південна Корея Північна Корея

