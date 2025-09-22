Практика судов
  1. В мире

Трамп: Мердоки и Майкл Делл могут присоединиться к соглашению по TikTok

15:53, 22 сентября 2025
Дональд Трамп заявил, что к потенциальному соглашению по TikTok могут присоединиться известные бизнесмены, в том числе Руперт и Лаклан Мердоки и основатель Dell Technologies Майкл Делл.
Трамп: Мердоки и Майкл Делл могут присоединиться к соглашению по TikTok
Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд известных бизнесменов может присоединиться к потенциальной сделке, которая позволит Соединенным Штатам получить контроль над социальной видеоплатформой TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом пишет АР.

Среди возможных участников он назвал медиамагнатов Руперта и Лаклана Мердоков, главу Fox News и News Corp, а также основателя Dell Technologies Майкла Делла. Трамп подчеркнул, что речь идет о «очень известных людях и настоящих американских патриотах».

Сделка находится на стадии подготовки. Она должна урегулировать вопрос дальнейшей работы TikTok в США после того, как Конгресс принял законодательство о запрете приложения с января. Трамп неоднократно подписывал распоряжения, позволяющие TikTok продолжать работать в Соединенных Штатах, поскольку его администрация пытается достичь соглашения о продаже компании.

Белый дом уже заявил, что за данные и безопасность платформы будет отвечать Oracle, а американцы будут контролировать большинство мест в новом совете директоров.

Трамп также подтвердил участие основателя Oracle Ларри Эллисона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США бизнес Дональд Трамп Китай соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

В Раде заблокировали подписание закона о сборе персональных данных граждан из всех реестров в Единую систему социальной сферы

Закон об Единой системе социальной сферы, куда будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов, пока не будет подписан – внесено блокирующее постановление.

Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – вступил в силу закон

Каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

С января по июль 2025 года ЕСПЧ принял 86 решений по делам против Украины на сумму более 119 млн грн — правительство

Минфин предупредил о фискальных рисках для бюджета из-за необходимости выплачивать средства по решениям Европейского суда по правам человека против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео