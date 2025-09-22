Трамп: Мердоки и Майкл Делл могут присоединиться к соглашению по TikTok

Дональд Трамп заявил, что к потенциальному соглашению по TikTok могут присоединиться известные бизнесмены, в том числе Руперт и Лаклан Мердоки и основатель Dell Technologies Майкл Делл.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд известных бизнесменов может присоединиться к потенциальной сделке, которая позволит Соединенным Штатам получить контроль над социальной видеоплатформой TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом пишет АР.

Среди возможных участников он назвал медиамагнатов Руперта и Лаклана Мердоков, главу Fox News и News Corp, а также основателя Dell Technologies Майкла Делла. Трамп подчеркнул, что речь идет о «очень известных людях и настоящих американских патриотах».

Сделка находится на стадии подготовки. Она должна урегулировать вопрос дальнейшей работы TikTok в США после того, как Конгресс принял законодательство о запрете приложения с января. Трамп неоднократно подписывал распоряжения, позволяющие TikTok продолжать работать в Соединенных Штатах, поскольку его администрация пытается достичь соглашения о продаже компании.

Белый дом уже заявил, что за данные и безопасность платформы будет отвечать Oracle, а американцы будут контролировать большинство мест в новом совете директоров.

Трамп также подтвердил участие основателя Oracle Ларри Эллисона.

