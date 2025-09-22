Трамп: Мердоки та Майкл Делл можуть долучитися до угоди щодо TikTok

Дональд Трамп заявив, що до потенційної угоди щодо TikTok можуть долучитися відомі бізнесмени, зокрема Руперт і Лаклан Мердоки та засновник Dell Technologies Майкл Делл.

Президент США Дональд Трамп заявив, що низка відомих бізнесменів може долучитися до потенційної угоди, яка дозволить Сполученим Штатам отримати контроль над соціальною відеоплатформою TikTok, що належить китайській компанії ByteDance. Про це пише АР.

Серед можливих учасників він назвав медіамагнатів Руперта та Лаклана Мердоків, главу Fox News і News Corp, а також засновника Dell Technologies Майкла Делла. Трамп підкреслив, що йдеться про «дуже відомих людей і справжніх американських патріотів».

Угода перебуває на стадії підготовки. Вона має врегулювати питання подальшої роботи TikTok у США після того, як Конгрес ухвалив законодавство про заборону застосунку з січня. Трамп неодноразово підписував розпорядження, що дозволяють TikTok продовжувати працювати в Сполучених Штатах, оскільки його адміністрація намагається досягти угоди про продаж компанії.

Білий дім уже заявив, що за дані та безпеку платформи відповідатиме Oracle, а американці контролюватимуть більшість місць у новій раді директорів.

Трамп також підтвердив участь засновника Oracle Ларрі Еллісона.

