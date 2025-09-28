Практика судов
  1. В мире

В Китае экс-министру вынесли смертный приговор за взятки на 268 млн юаней

20:55, 28 сентября 2025
Тан Жэньцзянь получил более 268 миллионов юаней за содействие в бизнесе и назначениях.
В Китае экс-министру вынесли смертный приговор за взятки на 268 млн юаней
Фото: Beijing News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения по делу о взяточничестве. Об этом сообщило китайское издание Beijing News.

Суд в Чанчуне установил, что с 2007 по 2024 год Тан Жэньцзянь, занимая различные государственные должности, использовал служебное положение и влияние для оказания содействия предприятиям и частным лицам в ведении бизнеса, получении подрядов и назначениях на должности. За это он непосредственно или через посредников получил деньги и имущество на общую сумму более 268 миллионов юаней.

Суд признал его виновным во взяточничестве в особо крупном размере, которое нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам. Согласно закону, за такое преступление предусмотрена смертная казнь. В то же время, в связи с тем, что подсудимый признал вину, сотрудничал со следствием, выразил раскаяние и добровольно вернул большую часть полученных взяток, суд принял решение применить двухлетнюю отсрочку исполнения приговора.

Кроме того, Тан Жэньцзяня пожизненно лишили политических прав и постановили конфисковать все его имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не теряет оптимизма, что завершит начатый в январе 2024 года конкурс на нового главу ГСА

На должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду