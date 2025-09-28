В Китае экс-министру вынесли смертный приговор за взятки на 268 млн юаней

Тан Жэньцзянь получил более 268 миллионов юаней за содействие в бизнесе и назначениях.

В Китае бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения по делу о взяточничестве. Об этом сообщило китайское издание Beijing News.

Суд в Чанчуне установил, что с 2007 по 2024 год Тан Жэньцзянь, занимая различные государственные должности, использовал служебное положение и влияние для оказания содействия предприятиям и частным лицам в ведении бизнеса, получении подрядов и назначениях на должности. За это он непосредственно или через посредников получил деньги и имущество на общую сумму более 268 миллионов юаней.

Суд признал его виновным во взяточничестве в особо крупном размере, которое нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам. Согласно закону, за такое преступление предусмотрена смертная казнь. В то же время, в связи с тем, что подсудимый признал вину, сотрудничал со следствием, выразил раскаяние и добровольно вернул большую часть полученных взяток, суд принял решение применить двухлетнюю отсрочку исполнения приговора.

Кроме того, Тан Жэньцзяня пожизненно лишили политических прав и постановили конфисковать все его имущество.

