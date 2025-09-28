У Китаї ексміністру винесли смертний вирок за хабарі на 268 млн юанів

Тан Женьцзянь отримав понад 268 мільйонів юанів за сприяння у бізнесі та призначеннях.

Фото: Beijing News

У Китаї колишнього міністра сільського господарства і сільських справ Тан Женьцзяня засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою виконання у справі про хабарництво. Про це повідомило китайське видання Beijing News.

Суд у Чанчуні встановив, що з 2007 по 2024 рік Тан Женьцзянь, обіймаючи різні державні посади, використовував службове становище та вплив для надання сприяння підприємствам і приватним особам у веденні бізнесу, отриманні підрядів та призначеннях на посади. За це він безпосередньо або через посередників отримав гроші та майно на загальну суму понад 268 мільйонів юанів.

Суд визнав його винним у хабарництві в особливо великому розмірі, яке завдало значної шкоди державним та суспільним інтересам. Згідно із законом, за такий злочин передбачена смертна кара. Водночас через те, що підсудний визнав провину, співпрацював зі слідством, висловив каяття та добровільно повернув більшу частину отриманих хабарів, суд ухвалив рішення застосувати дворічну відстрочку виконання вироку.

Крім того, Тан Женьцзяня довічно позбавили політичних прав та постановили конфіскувати все його майно.

