5-секундный ролик равен часу работы микроволновки – как генерация видео ИИ потребляет энергию

Исследование команды Hugging Face, опубликованное Futurism, выявило серьезные проблемы с энергоэффективностью генеративных систем искусственного интеллекта для создания видео из текстовых запросов. Увеличение продолжительности ролика резко повышает энергопотребление: 6-секундный клип требует в четыре раза больше электроэнергии, чем 3-секундный.

Ученые отмечают, что современные алгоритмы видеогенерации имеют структурную неэффективность. Например, создание изображения 1024×1024 пикселя равно 5 секундам работы микроволновой печи, тогда как 5-секундное видео потребляет энергию, эквивалентную более чем часу ее работы. С увеличением продолжительности роликов расходы растут еще быстрее, создавая значительную нагрузку на аппаратное обеспечение и окружающую среду.

Исследователи предлагают уменьшить потребление за счет кэширования, повторного использования сгенерированных материалов и удаления неэффективных данных из обучающих наборов. Однако эти меры могут быть недостаточными для значительного снижения энергопотребления. Согласно другим исследованиям, ИИ-системы уже отвечают за 20% энергопотребления дата-центров в мире, а крупные техкомпании вкладывают миллиарды в расширение инфраструктуры, что затрудняет достижение климатических целей.

Отчет Google за 2024 год показал рост выбросов углерода на 13%, в значительной степени из-за генеративных ИИ-решений. Компания представила видеогенератор Veo 3, с помощью которого пользователи создали более 40 миллионов роликов за 7 недель, но не раскрыла его экологического воздействия, которое, по предположениям ученых, может быть существенным.

