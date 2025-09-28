Практика судів
  1. У світі

5-секундний ролик дорівнює година роботи мікрохвильовки – як генерація відео ШІ споживає енергію

21:55, 28 вересня 2025
Дослідники переконані, що генерація відео ШІ різко підвищує енергоспоживання та шкодить екології.
5-секундний ролик дорівнює година роботи мікрохвильовки – як генерація відео ШІ споживає енергію
Фото: ProIT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідження команди Hugging Face, опубліковане Futurism, виявило серйозні проблеми з енергоефективністю генеративних систем штучного інтелекту для створення відео з текстових запитів. Збільшення тривалості ролика різко підвищує енергоспоживання: 6-секундний кліп потребує вчетверо більше електроенергії, ніж 3-секундний.

Вчені зазначають, що сучасні алгоритми відеогенерації мають структурну неефективність. Для прикладу, створення зображення 1024×1024 пікселі дорівнює 5 секундам роботи мікрохвильової печі, тоді як 5-секундне відео споживає енергію, еквівалентну понад годині її роботи. Зі збільшенням тривалості роликів витрати зростають ще швидше, створюючи значне навантаження на апаратне забезпечення та довкілля.

Дослідники пропонують зменшити споживання через кешування, повторне використання згенерованих матеріалів і видалення неефективних даних із навчальних наборів. Однак ці заходи можуть бути недостатніми для значного зниження енергоспоживання. Згідно з іншими дослідженнями, ШІ-системи вже відповідають за 20% енергоспоживання дата-центрів у світі, а великі техкомпанії вкладають мільярди в розширення інфраструктури, що ускладнює досягнення кліматичних цілей.

Звіт Google за 2024 рік показав зростання викидів вуглецю на 13%, значною мірою через генеративні ШІ- рішення. Компанія представила відеогенератор Veo 3, яким користувачі створили понад 40 мільйонів роликів за 7 тижнів, але не розкрила його екологічного впливу, який, за припущеннями вчених, може бути суттєвим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика електроенергія ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не втрачає оптимізму, що завершить розпочатий у січні 2024 року конкурс на нового голову ДСА

На посаду голови Державної судової адміністрації претендує також колишня заступниця міністра юстиції з питань пенітенціарної сфери Олена Висоцька та екс-начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду