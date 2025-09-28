5-секундний ролик дорівнює година роботи мікрохвильовки – як генерація відео ШІ споживає енергію

Дослідники переконані, що генерація відео ШІ різко підвищує енергоспоживання та шкодить екології.

Дослідження команди Hugging Face, опубліковане Futurism, виявило серйозні проблеми з енергоефективністю генеративних систем штучного інтелекту для створення відео з текстових запитів. Збільшення тривалості ролика різко підвищує енергоспоживання: 6-секундний кліп потребує вчетверо більше електроенергії, ніж 3-секундний.

Вчені зазначають, що сучасні алгоритми відеогенерації мають структурну неефективність. Для прикладу, створення зображення 1024×1024 пікселі дорівнює 5 секундам роботи мікрохвильової печі, тоді як 5-секундне відео споживає енергію, еквівалентну понад годині її роботи. Зі збільшенням тривалості роликів витрати зростають ще швидше, створюючи значне навантаження на апаратне забезпечення та довкілля.

Дослідники пропонують зменшити споживання через кешування, повторне використання згенерованих матеріалів і видалення неефективних даних із навчальних наборів. Однак ці заходи можуть бути недостатніми для значного зниження енергоспоживання. Згідно з іншими дослідженнями, ШІ-системи вже відповідають за 20% енергоспоживання дата-центрів у світі, а великі техкомпанії вкладають мільярди в розширення інфраструктури, що ускладнює досягнення кліматичних цілей.

Звіт Google за 2024 рік показав зростання викидів вуглецю на 13%, значною мірою через генеративні ШІ- рішення. Компанія представила відеогенератор Veo 3, яким користувачі створили понад 40 мільйонів роликів за 7 тижнів, але не розкрила його екологічного впливу, який, за припущеннями вчених, може бути суттєвим.

