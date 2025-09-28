Макрон требует найти и наказать тех, кто угрожал судьям по делу Саркози

Президент Франции назвал недопустимым давление на судебную власть.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство как можно скорее установить личности тех, кто угрожал судьям по делу экс-президента Николя Саркози, и привлечь их к ответственности, сообщило Le Figaro.

В заявлении Елисейского дворца Макрон подчеркнул, что травля и угрозы расправой в адрес судей недопустимы.

«Верховенство права является основой нашей демократии. Независимость судебной власти, ее беспристрастность, а также защита судей, которые ее обеспечивают, являются ее основными столпами», — подчеркнул он.

Президент обратился к министрам юстиции и внутренних дел с просьбой оперативно идентифицировать виновных.

