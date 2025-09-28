Макрон вимагає знайти та покарати тих, хто погрожував суддям у справі Саркозі

Президент Франції назвав неприпустимим тиск на судову владу.

Фото: АР

Президент Франції Емманюель Макрон закликав уряд якнайшвидше встановити особи, які погрожували суддям у справі експрезидента Ніколя Саркозі, та притягнути їх до відповідальності, повідомило Le Figaro.

У заяві Єлисейського палацу Макрон наголосив, що цькування та погрози розправою на адресу суддів є неприпустимими.

«Верховенство права є основою нашої демократії. Незалежність судової влади, її неупередженість, а також захист суддів, які її забезпечують, є її основними стовпами», — підкреслив він.

Президент звернувся до міністрів юстиції та внутрішніх справ із проханням оперативно ідентифікувати винних.

