Ніколя Саркозі визнали винним у тому, що він взяв гроші у Каддафі на свою виборчу кампанію

Колишнього президента Франції визнали винним у справі про 50 млн євро, отриманих від Каддафі, на незаконе фінансуванні виборів.

Фото: Spiegel

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Паризький кримінальний суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній співучасті у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії 2007 року коштами від режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Водночас суд виправдав його за звинуваченнями у пасивній корупції, відхиливши три з чотирьох пунктів обвинувачення, включаючи порушення виборчого законодавства. Про це пише Spiegel.

Головуюча суддя Наталі Гаваріно заявила, що Саркозі «дозволив близьким соратникам діяти» для отримання фінансової підтримки від лівійських правителів. Колишнього міністра внутрішніх справ Клода Геана визнали винним у пасивній корупції. Прокуратура вимагала для Саркозі семи років ув’язнення та штрафу 300 000 євро, але суд не підтримав ці вимоги.

Саркозі заперечував усі правопорушення під час судового розгляду, в якому також брали участь 11 інших підсудних, включаючи трьох колишніх міністрів. Вирок, який оголосять сьогодні, 25 вересня 2025 року, передбачає до десяти років ув’язнення та штраф, але може бути оскаржений.

Звинувачення сягають 2011 року, коли лівійське інформаційне агентство та сам Каддафі заявили, що лівійська держава таємно надала мільйони євро на кампанію Саркозі 2007 року. У 2012 році Mediapart опублікувало записку лівійської розвідки про угоду на 50 млн євро, яку Саркозі назвав фальшивкою, але правоохоронці підтвердили її автентичність. У 2016 році бізнесмен Зіад Такієддін стверджував, що доставляв готівку з Тріполі, але згодом відмовився від слів; це питання розслідується окремо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.