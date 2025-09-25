Практика судов
Николя Саркози признали виновным в том, что он взял деньги у Каддафи на свою избирательную кампанию

13:04, 25 сентября 2025
Бывшего президента Франции признали виновным в деле о 50 млн евро, полученных от Каддафи, на незаконное финансирование выборов.
Фото: Spiegel
Парижский уголовный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном соучастии в деле о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года средствами от режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В то же время суд оправдал его по обвинениям в пассивной коррупции, отклонив три из четырех пунктов обвинения, включая нарушение избирательного законодательства. Об этом пишет Spiegel.

Председательствующая судья Натали Гаварино заявила, что Саркози «позволил близким соратникам действовать» для получения финансовой поддержки от ливийских правителей. Бывшего министра внутренних дел Клода Геана признали виновным в пассивной коррупции. Прокуратура требовала для Саркози семи лет тюремного заключения и штрафа в 300 000 евро, но суд не поддержал эти требования.

Саркози отрицал все правонарушения во время судебного разбирательства, в котором также участвовали 11 других подсудимых, включая трех бывших министров. Приговор, который будет оглашен сегодня, 25 сентября 2025 года, предусматривает до десяти лет тюремного заключения и штраф, но может быть обжалован.

Обвинения относятся к 2011 году, когда ливийское информационное агентство и сам Каддафи заявили, что ливийское государство тайно предоставило миллионы евро на кампанию Саркози в 2007 году. В 2012 году Mediapart опубликовало записку ливийской разведки о сделке на 50 млн евро, которую Саркози назвал подделкой, но правоохранители подтвердили ее подлинность. В 2016 году бизнесмен Зиад Такиеддин утверждал, что доставлял наличные из Триполи, но впоследствии отказался от своих слов; этот вопрос расследуется отдельно.

