Скандал в США: женщине дважды отказали в аборте, несмотря на угрозу жизни

В Калифорнии женщина подала в суд на католическую сеть больниц, обвинив ее в отказе провести экстренный аборт, несмотря на угрозу ее жизни.

В Калифорнии женщина подала иск против сети католических больниц Dignity Health, обвиняя ее в отказе предоставить экстренный аборт даже тогда, когда существовала угроза ее жизни. Об этом сообщает Courthouse News.

Обстоятельства дела

Истец Рейчел Харрисон вместе с партнером Марселлом Джонсоном утверждает, что больницы отказали ей в медицинской помощи из-за «религиозных ограничений», которые противоречат законодательству штата. Иск подан в Верховный суд Сан-Франциско.

Согласно жалобе, 13 сентября 2024 года на 17-й неделе беременности у Харрисон отошли воды, а врачи Mercy San Juan Medical Center диагностировали преждевременный разрыв плодных оболочек. В то же время женщине отказали в экстренном аборте из-за наличия сердцебиения плода. Ее отправили домой без надлежащего наблюдения, в результате чего в другой клинике она была вынуждена завершить опасный выкидыш.

Похожая ситуация повторилась в марте 2025 года в Mercy General Hospital — еще одном медучреждении Dignity Health. Женщину снова выписали без проведения аборта, и на этот раз у нее развился опасный сепсис.

Обвинения против больниц

Истцы считают, что сеть Dignity Health нарушила ряд законов Калифорнии, в частности:

Закон об экстренных медицинских услугах,

Акт о гражданских правах Unruh.

В требования также включено возмещение за эмоциональные страдания и медицинскую халатность.

«Я ощущала отчаяние и боль, ожидая, потеряю ли я ребенка, собственную жизнь или и то, и другое. Это была травма. Нет оправдания бесчеловечным действиям Dignity Health», — заявила Харрисон.

Позиция больницы

В ответ представитель Mercy San Juan Medical Center заявил, что больница «всегда предоставляет пациентам наивысшее качество и сочувственную помощь», а в случаях, когда есть риск для жизни матери, оказывается «соответствующее экстренное лечение».

Контекст

Этот иск не является единичным. В сентябре 2024 года генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта подал аналогичный иск против другой католической больницы Providence St. Joseph Hospital, которая отказывалась делать аборты, если плод имел сердцебиение. После этого учреждение изменило политику и разрешило врачам прерывать беременность, когда промедление угрожает жизни пациентки.

