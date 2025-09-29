Практика судов
  1. В мире

Скандал в США: женщине дважды отказали в аборте, несмотря на угрозу жизни

23:13, 29 сентября 2025
В Калифорнии женщина подала в суд на католическую сеть больниц, обвинив ее в отказе провести экстренный аборт, несмотря на угрозу ее жизни.
Скандал в США: женщине дважды отказали в аборте, несмотря на угрозу жизни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Калифорнии женщина подала иск против сети католических больниц Dignity Health, обвиняя ее в отказе предоставить экстренный аборт даже тогда, когда существовала угроза ее жизни. Об этом сообщает Courthouse News.

Обстоятельства дела

Истец Рейчел Харрисон вместе с партнером Марселлом Джонсоном утверждает, что больницы отказали ей в медицинской помощи из-за «религиозных ограничений», которые противоречат законодательству штата. Иск подан в Верховный суд Сан-Франциско.

Согласно жалобе, 13 сентября 2024 года на 17-й неделе беременности у Харрисон отошли воды, а врачи Mercy San Juan Medical Center диагностировали преждевременный разрыв плодных оболочек. В то же время женщине отказали в экстренном аборте из-за наличия сердцебиения плода. Ее отправили домой без надлежащего наблюдения, в результате чего в другой клинике она была вынуждена завершить опасный выкидыш.

Похожая ситуация повторилась в марте 2025 года в Mercy General Hospital — еще одном медучреждении Dignity Health. Женщину снова выписали без проведения аборта, и на этот раз у нее развился опасный сепсис.

Обвинения против больниц

Истцы считают, что сеть Dignity Health нарушила ряд законов Калифорнии, в частности:

  • Закон об экстренных медицинских услугах,
  • Акт о гражданских правах Unruh.

В требования также включено возмещение за эмоциональные страдания и медицинскую халатность.

«Я ощущала отчаяние и боль, ожидая, потеряю ли я ребенка, собственную жизнь или и то, и другое. Это была травма. Нет оправдания бесчеловечным действиям Dignity Health», — заявила Харрисон.

Позиция больницы

В ответ представитель Mercy San Juan Medical Center заявил, что больница «всегда предоставляет пациентам наивысшее качество и сочувственную помощь», а в случаях, когда есть риск для жизни матери, оказывается «соответствующее экстренное лечение».

Контекст

Этот иск не является единичным. В сентябре 2024 года генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта подал аналогичный иск против другой католической больницы Providence St. Joseph Hospital, которая отказывалась делать аборты, если плод имел сердцебиение. После этого учреждение изменило политику и разрешило врачам прерывать беременность, когда промедление угрожает жизни пациентки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду