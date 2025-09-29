Практика судів
Скандал у США: жінці двічі відмовили в аборті попри загрозу життю

23:13, 29 вересня 2025
У Каліфорнії жінка подала до суду на католицьку мережу лікарень, звинувативши її у відмові провести екстрений аборт попри загрозу її життю.
У Каліфорнії жінка подала позов проти мережі католицьких лікарень Dignity Health, звинувачуючи її у відмові надати екстрений аборт навіть тоді, коли існувала загроза її життю. Про це повідомляє Courthouse News.

Обставини справи

Позивачка Рейчел Гаррісон разом із партнером Марселлом Джонсоном стверджує, що лікарні відмовили їй у медичній допомозі через «релігійні обмеження», які суперечать законодавству штату. Позов подано до Верховного суду Сан-Франциско.

За даними скарги, 13 вересня 2024 року на 17-му тижні вагітності у Гаррісон відійшли води, а лікарі в Mercy San Juan Medical Center діагностували передчасний розрив плодових оболонок. Водночас жінці відмовили в екстреному аборті через наявність серцебиття плода. Її відправили додому без належного нагляду, в результаті чого в іншій клініці вона була змушена завершити небезпечний викидень.

Схожа ситуація повторилася у березні 2025 року в Mercy General Hospital — ще одному медзакладі Dignity Health. Жінку знову виписали без проведення аборту, і цього разу вона розвинула небезпечний сепсис.

Звинувачення проти лікарень

Позивачі вважають, що мережа Dignity Health порушила низку законів Каліфорнії, зокрема:

  • Закон про екстрені медичні послуги,
  • Акт про цивільні права Unruh.

До вимог також включено відшкодування за емоційні страждання та медичну недбалість.

«Я відчувала розпач і біль, чекаючи, чи втратю дитину, власне життя чи обидва. Це була травма. Немає виправдання нелюдським діям Dignity Health», — заявила Гаррісон.

Позиція лікарні

У відповідь представник Mercy San Juan Medical Center заявив, що лікарня «завжди надає пацієнтам найякіснішу та співчутливу допомогу», а у випадках, коли є ризик для життя матері, надається «відповідне екстрене лікування».

Контекст

Цей позов не є поодиноким. У вересні 2024 року генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта подав аналогічний позов проти іншої католицької лікарні Providence St. Joseph Hospital, яка відмовлялася робити аборти, якщо плід мав серцебиття. Після цього заклад змінив політику й дозволив лікарям переривати вагітність, коли зволікання загрожує життю пацієнтки.

суд США

