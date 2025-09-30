Практика судов
В США 24-летний мигрант выдавал себя за подростка и ходил в школу, чтобы остаться в стране

07:18, 30 сентября 2025
Венесуэлец больше года выдавал себя за 16-летнего школьника, используя поддельные документы, и теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы.
В штате Огайо 24-летний мужчина из Венесуэлы выдавал себя за 16-летнего подростка и посещал среднюю школу. Он больше года лгал о своем настоящем возрасте, чтобы остаться в стране. Об этом сообщает ABC 13 News.

Что известно

Мужчину зовут Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра. Он признал вину по четырем пунктам:

  • незаконное хранение оружия,
  • ложь при его покупке,
  • использование и изготовление поддельных документов.

Суд запретил ему любые контакты с учениками школы Perrysburg High School. Приговор должны огласить в январе 2026 года.

Как его разоблачили

Лабрадор-Сьерра использовал поддельные документы, чтобы выдать себя за 16-летнего и поступить в школу.

Опекуны, которые приютили его, думали, что помогают бездомному подростку-иммигранту.

Когда они узнали о его настоящем возрасте, в его комнате нашли поддельное удостоверение, деньги, пистолет и патроны.

Как он попал в США

Мужчина прилетел в США в 2019 году по туристической визе и остался незаконно.

В 2021 году получил временный защитный статус (TPS), который позволял жить и работать в стране.

Но в 2024 году подал новые документы уже с вымышленной датой рождения — чтобы выдавать себя за школьника.

Чем ему это грозит

Ему грозит до 30 лет лишения свободы за обман и незаконное владение оружием.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

