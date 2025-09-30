У США 24-літній мігрант видавав себе за підлітка та ходив до школи, щоб залишитися в країні

Венесуелець понад рік видавав себе за 16-річного школяра, використовуючи підроблені документи, і тепер йому загрожує до 30 років ув’язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Огайо 24-річний чоловік із Венесуели видавав себе за 16-річного підлітка та відвідував середню школу. Він понад рік брехав про свій справжній вік, щоб залишитись в країні. Про це повідомляє ABC 13 News.

Що відомо

Чоловіка звати Ентоні Еммануель Лабрадор-Сьєрра. Він визнав провину у чотирьох пунктах:

незаконне зберігання зброї,

брехня під час її купівлі,

використання та виготовлення підроблених документів.

Суд заборонив йому будь-які контакти з учнями школи Perrysburg High School. Вирок мають оголосити у січні 2026 року.

Як його викрили

Лабрадор-Сьєрра використав підроблені документи, аби видати себе за 16-річного і вступити до школи.

Опікуни, які прихистили його, думали, що допомагають бездомному підлітку-іммігранту.

Коли вони дізналися про справжній вік, у його кімнаті знайшли фальшиве посвідчення, гроші, пістолет та набої.

Як він потрапив до США

Чоловік прилетів у США у 2019 році за туристичною візою й залишився незаконно.

У 2021 році отримав тимчасовий захисний статус (TPS), який дозволяв жити та працювати в країні.

Але у 2024 році подав нові документи вже з вигаданою датою народження — аби видавати себе за школяра.

Чим йому це загрожує

Йому загрожує до 30 років ув’язнення за обман і незаконне володіння зброєю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.