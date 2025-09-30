У США 24-літній мігрант видавав себе за підлітка та ходив до школи, щоб залишитися в країні

У штаті Огайо 24-річний чоловік із Венесуели видавав себе за 16-річного підлітка та відвідував середню школу. Він понад рік брехав про свій справжній вік, щоб залишитись в країні. Про це повідомляє ABC 13 News.
Що відомо
Чоловіка звати Ентоні Еммануель Лабрадор-Сьєрра. Він визнав провину у чотирьох пунктах:
Суд заборонив йому будь-які контакти з учнями школи Perrysburg High School. Вирок мають оголосити у січні 2026 року.
Як його викрили
Лабрадор-Сьєрра використав підроблені документи, аби видати себе за 16-річного і вступити до школи.
Опікуни, які прихистили його, думали, що допомагають бездомному підлітку-іммігранту.
Коли вони дізналися про справжній вік, у його кімнаті знайшли фальшиве посвідчення, гроші, пістолет та набої.
Як він потрапив до США
Чоловік прилетів у США у 2019 році за туристичною візою й залишився незаконно.
У 2021 році отримав тимчасовий захисний статус (TPS), який дозволяв жити та працювати в країні.
Але у 2024 році подав нові документи вже з вигаданою датою народження — аби видавати себе за школяра.
Чим йому це загрожує
Йому загрожує до 30 років ув’язнення за обман і незаконне володіння зброєю.
