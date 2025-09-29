Практика судов
Премьера Франции Лекорню обвинили во лжи о магистерском дипломе

20:42, 29 сентября 2025
Профсоюз подал жалобу, премьер отвергает обвинения и судится за клевету.
Национальный профсоюз работников государственного образования (Snapen) подал жалобу в Комиссию по рассмотрению петиций Суда Республики против премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, обвинив его в ложном заявлении о наличии степени магистра публичного права, сообщило Le Figaro.

Профсоюз утверждает, что Лекорню сознательно вводил в заблуждение, заявляя о дипломе магистра, который он не получил из-за незавершения второго курса обучения. Издание Mediapart ранее сообщило, что с 2016 года в профилях Лекорню на сайте Министерства вооруженных сил, в LinkedIn и во время выступления на университетской конференции указывалась информация о магистерской степени. Сейчас на официальном сайте Лекорню указано только, что он получал образование в Университете Париж Пантеон-Ассас без подробностей, хотя в LinkedIn до сих пор упоминается магистратура.

Лекорню назвал обвинения «фальшивым спором» с элементами «социального презрения» и подал жалобу на Snapen за клевету.

