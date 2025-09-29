Прем’єра Франції Лекорню звинуватили у брехні про магістерський диплом

Профспілка подала скаргу, прем’єр відкидає звинувачення і судиться за наклеп.

Національна профспілка працівників державної освіти (Snapen) подала скаргу до Комісії з розгляду петицій Суду Республіки проти прем’єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, звинувативши його у неправдивій заяві про наявність ступеня магістра з публічного права, повідомило Le Figaro.

Профспілка стверджує, що Лекорню свідомо вводив в оману, заявляючи про диплом магістра, якого він не отримав через незавершення другого курсу навчання. Видання Mediapart раніше повідомило, що з 2016 року в профілях Лекорню на сайті Міністерства збройних сил, у LinkedIn та під час виступу на університетській конференції вказувалася інформація про магістерський ступінь. Нині на офіційному сайті Лекорню зазначено лише, що він здобував освіту в Університеті Париж Пантеон-Ассас без деталей, хоча в LinkedIn досі згадується магістратура.

Лекорню назвав звинувачення «фальшивою суперечкою» з елементами «соціального презирства» та подав скаргу на Snapen за наклеп.

