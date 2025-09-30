Практика судов
Спецпосланник на Ближнем Востоке Уиткофф может оставить должность до конца года — СМИ

10:07, 30 сентября 2025
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф готовится покинуть свой пост до конца года.
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, сложит полномочия в конце года. Об этом сообщил американский чиновник, осведомленный о ситуации, пишет The Times of Israel.

По его словам, Уиткофф работал как специальный государственный сотрудник со сроком назначения около 130 дней, однако его пребывание на должности продлевали с учетом актуальных задач.

По информации источников медиа, сейчас он готовится завершить работу, особенно с учетом перспективы достижения договоренностей по Газе. После того как президент Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, посредники ожидают ответа от ХАМАСа.

Чиновник, осведомленный о ситуации, добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже ищут следующие возможности», и что посланник «грациозно уйдет», особенно если соглашение по Газе будет заключено».

