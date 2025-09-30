Спецпосланець на Близькому Сході Віткофф може залишити посаду до кінця року — ЗМІ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф готується залишити свою посаду до кінця року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф, ймовірно, складе повноваження наприкінці року. Про це повідомив американський посадовець, обізнаний із ситуацією, пише The Times of Israel.

За його словами, Віткофф працював як спеціальний урядовий співробітник із терміном призначення близько 130 днів, проте його перебування на посаді продовжували з огляду на актуальні завдання.

За інформацією джерел медіа, зараз він готується завершити роботу, особливо з огляду на перспективу досягнення домовленостей щодо Гази. Після того, як президент Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, посередники очікують відповіді від ХАМАСу.

Посадовець, обізнаний із ситуацією, додає, що «люди в офісі [Віткоффа] вже шукають наступні можливості», і що посланник «граціозно піде», особливо якщо угода щодо Гази буде укладена».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.