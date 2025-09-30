США снова на грани шатдауна – Венс заявил, что переговоры Трампа с демократами завершились безрезультатно

Финансирование правительства может прекратиться уже с 1 октября, республиканцы и демократы обвиняют друг друга в срыве договоренностей.

США оказались перед угрозой нового «шатдауна» – возможной остановки работы правительства с 1 октября, поскольку переговоры президента Дональда Трампа с лидерами демократов в Белом доме не дали результатов, сообщает The Washington Post.

Вице-президент Джей Ди Венс заявил после встречи: «Я думаю, мы идем к шатдауну, потому что демократы не хотят делать правильный шаг».

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что его партия выразила обеспокоенность по поводу расходов на здравоохранение. По его словам, Трамп «кажется, впервые понял масштабы этого кризиса», однако компромисса стороны так и не достигли.

Республиканцы настаивают на принятии плана, уже одобренного Палатой представителей, который предусматривает временное продление финансирования до 21 ноября без изменений в сфере здравоохранения. Демократы же требуют сохранить льготы Obamacare, отменить сокращение Medicaid и выделить $350 млрд на продолжение социальных программ.

По данным WP, ожидается, что 30 сентября Сенат рассмотрит два предложения, но ни одно из них, вероятно, не наберет достаточной поддержки. Республиканцы выступают за финансирование до 21 ноября, а демократы предлагают продлить его до 31 октября с включением изменений в политику, среди которых дополнительный триллион долларов на Medicaid.

Обвинения в срыве переговоров звучат с обеих сторон. Демократы подчеркивают, что республиканцы отказываются вести конструктивный диалог. В то же время несколько сенаторов-республиканцев, среди них Рэнд Пол и Лиза Меркавски, заявили, что проголосуют против правительственного финансирования без изменений.

В случае шатдауна сотни тысяч федеральных служащих могут оказаться в вынужденных неоплачиваемых отпусках, а государственные учреждения перейдут на «минимальный режим работы», выполняя только критически важные функции.

Последний «шатдаун» в США длился рекордные 35 дней в 2018–2019 годах, также во время президентства Дональда Трампа.

