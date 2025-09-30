Практика судів
США знову на межі шатдауну – Венс заявив, що переговори Трампа з демократами завершилися безрезультатно

10:19, 30 вересня 2025
Фінансування уряду може припинитися вже з 1 жовтня, республіканці та демократи звинувачують один одного у зриві домовленостей.
США знову на межі шатдауну – Венс заявив, що переговори Трампа з демократами завершилися безрезультатно
США опинилися перед загрозою нового «шатдауну» — можливої зупинки роботи уряду з 1 жовтня оскільки переговори президента Дональда Трампа з лідерами демократів у Білому домі не дали результатів, повідомляє The Washington Post.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив після зустрічі: «Я думаю, ми йдемо до шатдауну, тому що демократи не хочуть робити правильний крок».

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що його партія висловила занепокоєння щодо витрат на охорону здоров’я. За його словами, Трамп «здається, вперше зрозумів масштаби цієї кризи», однак компромісу сторони так і не досягли.

Республіканці наполягають на ухваленні плану, вже схваленого Палатою представників, який передбачає тимчасове продовження фінансування до 21 листопада без змін у сфері охорони здоров’я. Демократи ж вимагають зберегти пільги Obamacare, скасувати скорочення Medicaid і виділити $350 млрд на продовження соціальних програм.

За даними WP, очікується, що 30 вересня Сенат розгляне дві пропозиції, але жодна з них, імовірно, не набере достатньої підтримки. Республіканці виступають за фінансування до 21 листопада, а демократи пропонують продовжити його до 31 жовтня із включенням змін у політику, серед яких додатковий трильйон доларів на Medicaid.

Звинувачення у зриві переговорів звучать з обох боків. Демократи наголошують, що республіканці відмовляються вести конструктивний діалог. Водночас кілька сенаторів-республіканців, серед них Ренд Пол і Ліза Меркавскі, заявили, що проголосують проти урядового фінансування без змін.

У разі шатдауну сотні тисяч федеральних службовців можуть опинитися у вимушених неоплачуваних відпустках, а державні установи перейдуть на «мінімальний режим роботи», виконуючи лише критично важливі функції.

Останній «шатдаун» у США тривав рекордні 35 днів у 2018–2019 роках, також під час президентства Дональда Трампа.

