В США прокуратура требует приговорить рэпера P Diddy к 11 годам заключения

Федеральные прокуроры США призвали суд назначить продюсеру и бизнесмену Шону Комбсу, известному как P.Diddy, более 11 лет лишения свободы после его признания виновным в преступлениях, связанных с проституцией. Об этом сообщает Reuters.

Обвинение просит не менее 135 месяцев заключения (это более 11 лет) и штраф в размере 500 тысяч долларов. Приговор должен огласить федеральный судья Арун Субраманиан 3 октября во время слушания в Манхэттене.

55-летнего Комбса в июле присяжные признали виновным по двум эпизодам — транспортировка мужчин для участия в сексуальных «перформансах» с его бывшими девушками, которые сопровождались наркотиками. Сам он в это время наблюдал и снимал видео.

Максимально возможное наказание по этим статьям достигает 20 лет лишения свободы. В то же время присяжные оправдали музыканта по самым серьезным обвинениям — в рэкете и торговле людьми, которые предусматривали пожизненное заключение. Комбс все обвинения отрицает и планирует обжаловать приговор.

Защитники настаивают, что судья должен ограничиться 14 месяцами заключения. Если такое решение примут, артист может выйти на свободу уже в конце этого года, поскольку ему зачтут год пребывания в тюрьме после ареста в сентябре 2024 года, указывает издание.

