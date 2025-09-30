Практика судів
У США прокуратура вимагає засудити репера P Diddy до 11 років ув’язнення

17:23, 30 вересня 2025
Прокуратура запросила для виконавця тюремне ув'язнення терміном не менше 135 місяців та штраф у розмірі $500 тисяч.
У США прокуратура вимагає засудити репера P Diddy до 11 років ув'язнення
Федеральні прокурори США закликали суд призначити продюсеру та бізнесмену Шону Комбсу, відомого як P.Diddy, понад 11 років позбавлення волі після його визнання винним у злочинах, пов’язаних із проституцією. Про це повідомляє Reuters.

Обвинувачення просить щонайменше 135 місяців ув’язнення (це більше 11 років) та штраф у розмірі 500 тисяч доларів. Вирок має оголосити федеральний суддя Арун Субраманіан 3 жовтня під час слухання в Манхеттені.

55-річного Комбса в липні присяжні визнали винним за двома епізодами — транспортування чоловіків для участі в сексуальних «перформансах» із його колишніми дівчатами, які супроводжувалися наркотиками. Сам він у цей час спостерігав та знімав відео.

Максимально можливе покарання за цими статтями сягає 20 років ув’язнення. Водночас присяжні виправдали музиканта за найсерйознішими звинуваченнями — у рекеті та торгівлі людьми, що передбачали довічне ув’язнення. Комбс усі звинувачення заперечує та планує оскаржувати вирок.

Захисники наполягають, що суддя має обмежитися 14 місяцями ув’язнення. Якщо таке рішення ухвалять, артист може вийти на свободу вже наприкінці цього року, оскільки йому зарахують рік перебування у в’язниці після арешту у вересні 2024 року, вказує видання.

Раніше повідомлялося, що обвинувачений у вбивстві Тупака Шакура назвав замовником репера P. Diddy. 

суд прокуратура США

