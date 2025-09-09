Обвинувачений у вбивстві Тупака Шакура заявив: замовником був репер P Diddy

Обвинувачений у вбивстві Тупака Шакура заявив, що P. Diddy нібито заплатив $1 млн за замовлення нападу, хоча сам Комбс категорично заперечує свою причетність.

Обвинувачений у вбивстві Тупака Шакура назвав замовником P. Diddy. Про це повідомляє USA Today.

Зокрема, газета проаналізувала раніше закриті матеріали слідства та судові документи і оприлюднила нові деталі ймовірної причетності Шона «Дідді» Комбса до нападу на Тупака Шакура та Шуга Найта у 1996 році. Комбс не має обвинувачень у цій справі й послідовно все заперечує; у поліції Лас-Вегаса заявили, що він ніколи не був підозрюваним.

Коротко

Версія захисту «Кеффі Ді»: Дуейн Кіт «Keffe D» Девіс, обвинувачений у вбивстві Шакура, через адвокатів заявив у судах, що Комбс нібито «замовив» Шакура й Найта за $1 млн.

Статус Комбса: офіційних обвинувачень щодо загибелі Шакура йому не висували; він категорично заперечує свою причетність.

Нові позови: у цивільних справах 2025 року з’явилися додаткові твердження—від нібито «хизування» замовленням до можливої оплати оренди Cadillac, з якого вели обстріл. Адвокати Комбса називають все це наклепом і спробами тиску.

Справи, не пов’язані з убивством: у липні 2025-го присяжні в іншому федеральному процесі визнали Комбса винним за двома епізодами проституції та виправдали за більш тяжкими статтями RICO і торгівлі людьми. Вирок очікують 3 жовтня.

Що далі: суд над Девісом призначено на лютий 2026 року.

Як усе почалося

7 вересня 1996 року після бою Тайсон—Селдон у Лас-Вегасі Тупак Шакур і Шуг Найт разом із учасниками банди Bloods побили Орландо Андерсона, члена суперницьких Crips. За кілька годин Тупака розстріляли з авто; він помер за кілька днів. Найт дістав поранення.

Ключова заява «Keffe D»

У звіті DEA про таємну розмову з поліцією, на який посилається газета, Девіс (лідера South Side Crips) розповідає, що Комбс нібито запропонував $1 млн за «усунення» Найта та Шакура. Цю ж тезу раніше озвучували у книжці Девіса (2019) та у цивільному позові 2003 року. Згодом Девіс почав відходити від своїх слів, заявляючи, що книжку «написав співавтор» і що в ніч убивства він нібито був у Лос-Анджелесі.

Позиція Комбса і поліції

Комбс не має обвинувачень у справі про смерть Шакура й неодноразово все заперечував; ще у 2011-му він називав цю історію «чистою вигадкою».

Поліція Лас-Вегаса підтвердила виданню, що Комбс ніколи не був підозрюваним у цьому вбивстві.

Адвокати Комбса ведуть зустрічні позови про наклеп і наполягають: «цивільні справи — це спроби вибити гроші з невинної людини».

Статус справи Девіса

Девіс обвинувачений у вбивстві Шакура з 2023 року; прокурори вважають, що стріляв не він, але «командував» нападом. Він не визнає провини; захист каже, що у 2008–2009 роках Девіс отримав імунітет в обмін на свідчення й вимагає зняти обвинувачення. Суд призначено на лютий 2026 року.

