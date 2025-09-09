Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура заявил: заказчиком был рэпер P Diddy

Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура заявил, что P. Diddy якобы заплатил $1 млн за заказ нападения, хотя сам Комбс категорически отрицает свою причастность.

Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиком P. Diddy. Об этом сообщает USA Today.

В частности, газета проанализировала ранее закрытые материалы следствия и судебные документы и опубликовала новые детали возможной причастности Шона «Дидди» Комбса к нападению на Тупака Шакура и Шуга Найта в 1996 году. Комбс не имеет обвинений по этому делу и последовательно все отрицает; в полиции Лас-Вегаса заявили, что он никогда не был подозреваемым.

Коротко

Версия защиты «Кеффи Ди»: Дуэйн Кит «Keffe D» Дэвис, обвиняемый в убийстве Шакура, через адвокатов заявил в судах, что Комбс якобы «заказал» Шакура и Найта за $1 млн.

Статус Комбса: официальных обвинений в связи с гибелью Шакура ему не выдвигали; он категорически отрицает свою причастность.

Новые иски: в гражданских делах 2025 года появились дополнительные утверждения — от якобы «хвастовства» заказом до возможной оплаты аренды Cadillac, из которого вели обстрел. Адвокаты Комбса называют все это клеветой и попытками давления.

Дела, не связанные с убийством: в июле 2025-го присяжные в другом федеральном процессе признали Комбса виновным по двум эпизодам проституции и оправдали по более тяжким статьям RICO и торговли людьми. Приговор ожидается 3 октября.

Что дальше: суд над Дэвисом назначен на февраль 2026 года.

Как все началось

7 сентября 1996 года после боя Тайсон—Селдон в Лас-Вегасе Тупак Шакур и Шуг Найт вместе с участниками банды Bloods избили Орландо Андерсона, члена соперничающих Crips. Через несколько часов Тупака расстреляли из автомобиля; он умер через несколько дней. Найт получил ранение.

Ключевое заявление «Keffe D»

В отчете DEA о тайном разговоре с полицией, на который ссылается газета, Дэвис (лидер South Side Crips) рассказывает, что Комбс якобы предложил $1 млн за «устранение» Найта и Шакура. Ту же версию ранее озвучивали в книге Дэвиса (2019) и в гражданском иске 2003 года. Позднее Дэвис начал отходить от своих слов, утверждая, что книгу «написал соавтор» и что в ночь убийства он якобы находился в Лос-Анджелесе.

Позиция Комбса и полиции

Комбс не имеет обвинений по делу о смерти Шакура и неоднократно все отрицал; еще в 2011 году он называл эту историю «чистой выдумкой».

Полиция Лас-Вегаса подтвердила изданию, что Комбс никогда не был подозреваемым в этом убийстве.

Адвокаты Комбса ведут встречные иски о клевете и настаивают: «гражданские дела — это попытки выбить деньги с невиновного человека».

Статус дела Дэвиса

Дэвис обвиняется в убийстве Шакура с 2023 года; прокуроры считают, что стрелял не он, но «командовал» нападением. Он не признает вины; защита утверждает, что в 2008–2009 годах Дэвис получил иммунитет в обмен на показания и требует снять обвинение. Суд назначен на февраль 2026 года.

