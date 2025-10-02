В Белом доме отрицают заявление Папы Римского о том, что иммигранты испытывают «бесчеловечное обращение» в США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвергла обеспокоенность понтифика по обращению с иммигрантами.

Папа Римский Лев XIV прокомментировал внутреннюю политику США, указал на противоречия в дебатах против абортов и иммиграции. Комментарии понтифика прозвучали в тот момент, когда его спросили о планах чикагского кардинала Блаза Купича вручить награду за жизненные достижения сенатору от штата Иллинойс Дику Дурбину за его работу по оказанию помощи иммигрантам. Об этом пишет Politico.

Планы Купича вызвали критику со стороны консервативных епископов США, поскольку Дурбин, законодатель-демократ, является сторонником прав женщин на аборты, что противоречит официальной позиции Ватикана.

"Тот, кто говорит: "Я против абортов, но согласен с бесчеловечным обращением с иммигрантами в Соединенных Штатах", - я не знаю, является ли он сторонником жизни", - сказал Папа Римский.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила с опровержением опасений понтифика по поводу обращения с иммигрантами, заявив, что она "отвергает бесчеловечное обращение с нелегальными иммигрантами в Соединенных Штатах при этой администрации", после чего раскритиковала иммиграционную политику бывшего президента Джо Байдена и подчеркнула некоторые насильственные преступления, совершенные нелегальными иммигрантами.

Левитт подчеркнула, что администрация Дональда Трампа "пытается обеспечить соблюдение законов нашей страны наиболее гуманным способом".

В Politico отметили, что это не первый раз, когда Белый дом — демонстрировавший свою религиозность, в том числе христианскую и католическую, из-за политики не соглашается с Ватиканом. Ранее вице-президент Джей Ди Венс спорил с покойным Папой Франциском по поводу иммиграционной политики администрации США.

