У Білому домі заперечили заяву Папи Римського про те, що іммігранти зазнають «нелюдського поводження» у США

19:00, 2 жовтня 2025
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відкинула занепокоєння понтифіка щодо поводження з іммігрантами.
Папа Римський Лев XIV прокоментував внутрішню політику США, вказавши на суперечності в дебатах щодо абортів і імміграції. Коментарі понтифіка прозвучали в той момент, коли його запитали про плани чикагського кардинала Блейза Купича вручити нагороду за життєві досягнення сенатору від штату Іллінойс Діку Дербіну за його роботу з надання допомоги іммігрантам. Про це пише Politico.

Плани Купича викликали критику з боку консервативних єпископів США, оскільки Дербін, законодавець-демократ, є прихильником прав жінок на аборти, що суперечить офіційній позиції Ватикану.

«Той, хто каже: “Я проти абортів, але погоджуюсь з нелюдським поводженням з іммігрантами в Сполучених Штатах”, — я не знаю, чи є він прихильником життя», — сказав Папа Римський.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила із запереченням побоювань понтифіка щодо поводження з іммігрантами, заявивши, що вона «відкидає нелюдське поводження з нелегальними іммігрантами в Сполучених Штатах за цієї адміністрації», після чого розкритикувала імміграційну політику колишнього президента Джо Байдена й підкреслила деякі насильницькі злочини, скоєні нелегальними іммігрантами.

Левітт наголосила, що адміністрація Дональда Трампа «намагається забезпечити дотримання законів нашої країни найбільш гуманним способом».

У Politico зазначили, що це не перший випадок, коли Білий дім — який демонстрував свою релігійність, у тому числі християнську та католицьку, через політику — не погоджується з Ватиканом. Раніше віцепрезидент Джей Ді Венс сперечався з покійним Папою Франциском щодо імміграційної політики адміністрації США.

