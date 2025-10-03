В Польше начал работу крупнейший учебный центр для ВСУ— Camp Jomsborg

1200 украинских военных смогут одновременно проходить обучение в Польше.

Фото: Минобороны

В Польше заработал крупнейший учебный центр для подготовки украинских военнослужащих — Camp Jomsborg. Он может одновременно принять до 1 200 бойцов. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Торжественное открытие центра состоялось 1 октября.

Украинскую делегацию во время открытия учебного центра возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

«Учебный центр, созданный при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, обеспечит подготовку Сил обороны и усилит обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО. Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам».

Центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши. Решение о его создании приняли еще в мае 2025 года.

По данным Минобороны, Camp Jomsborg станет важным элементом поддержки Украины со стороны НАТО и создаст основу для дальнейшего сотрудничества в укреплении оборонного потенциала.

Сейчас в лагере уже работают 250 норвежских инструкторов, а вскоре к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.

