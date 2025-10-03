Практика судів
У Польщі розпочав роботу найбільший навчальний центр для ЗСУ — Camp Jomsborg

08:34, 3 жовтня 2025
1200 українських військових зможуть одночасно проходити навчання у Польщі.
У Польщі розпочав роботу найбільший навчальний центр для ЗСУ — Camp Jomsborg
Фото: Міноборони
У Польщі запрацював найбільший навчальний центр для підготовки українських військових — Camp Jomsborg. Він може одночасно прийняти до 1 200 бійців. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Урочисте відкриття центру відбулося 1 жовтня.

Українську делегацію під час відкриття навчального центру очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

«Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам».

Центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Рішення про його створення ухвалили ще у травні 2025 року.

За даними Міноборони, Camp Jomsborg стане важливим елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у зміцненні оборонного потенціалу.

Нині у таборі вже працюють 250 норвезьких інструкторів, а невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.

