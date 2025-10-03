Практика судов
В США готовятся к массовым сокращениям в федеральных агентствах из-за шатдауна — CNN

08:42, 3 октября 2025
Белый дом планирует масштабные увольнения в госструктурах, решения ожидают в эти выходные.
Правительство США может оставаться частично заблокированным как минимум до следующей недели, а Белый дом уже завершает подготовку к масштабным сокращениям штата в ряде федеральных агентств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации чиновников, список учреждений для сокращений (RIFS — Reductions in Force) уже сформирован Административно-бюджетным управлением (OMB) в координации с соответствующими ведомствами. Официальное объявление могут сделать в ближайшие дни — в субботу или воскресенье.

Президент Дональд Трамп накануне провел встречу с директором OMB Расселом Воутом. Позже в собственной соцсети Truth Social он заявил, что обсуждает с командой, «какие из многочисленных продемократических агентств» подлежат сокращению и будут ли эти меры временными или постоянными.

По словам источников, Трамп несколько раз в день консультируется с Воутом по поводу деталей будущих решений.

Кого могут сократить

По данным CNN, под сокращения могут попасть ведомства, которые реализуют политику разнообразия, равенства и инклюзивности. В то же время главная причина, по словам чиновников, заключается в том, что эти агентства «не соответствуют приоритетам президента».

«Мы рассматриваем агентства, которые не соответствуют ценностям президента и которые, по нашему мнению, являются пустой тратой денег налогоплательщиков», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Белый дом 30 сентября официально объявил о неизбежной приостановке работы американского правительства после того, как Сенат не утвердил предложенный республиканцами законопроект о расходах, который временно, до 21 ноября, должен был обеспечить финансирование федеральных агентств.

Таким образом, шатдаун официально начался 1 октября.

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
