У США готуються до масових скорочень у федеральних агентствах через шатдаун — CNN

Білий дім планує масштабні звільнення у держструктурах, рішення очікують цими вихідними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд США може залишатися частково заблокованим щонайменше до наступного тижня, а Білий дім уже завершує підготовку до масштабних скорочень штату в низці федеральних агентств. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

За інформацією чиновників, список установ для скорочень (RIFS — Reductions in Force) вже сформований Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) у координації з відповідними відомствами. Офіційне оголошення можуть зробити найближчими днями — у суботу чи неділю.

Президент Дональд Трамп напередодні провів зустріч із директором OMB Расселом Воутом. Пізніше у власній соцмережі Truth Social він заявив, що обговорює з командою, «які з численних продемократичних агентств» підлягають скороченню та чи будуть ці кроки тимчасовими чи постійними.

За словами джерел, Трамп кілька разів на день консультується з Воутом щодо деталей майбутніх рішень.

Кого можуть скоротити

За даними CNN, під скорочення можуть потрапити відомства, які реалізують політику різноманітності, рівності та інклюзивності. Водночас головна причина, за словами чиновників, полягає в тому, що ці агентства «не відповідають пріоритетам президента».

«Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків», — зазначила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Білий дім 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований республіканцями законопроект про витрати, який тимчасово, до 21 листопада, мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

Таким чином, шатдаун офіційно стартував 1 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.