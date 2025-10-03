Практика судов
  1. В мире

В Британии мужчина угрожал судье расправой во время слушания дела и попал за решетку

14:11, 3 октября 2025
Угрозы включали прямые заявления о физическом насилии в отношении самого судьи и его семьи.
В Британии мужчина угрожал судье расправой во время слушания дела и попал за решетку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании мужчину приговорили к четырем месяцам тюремного заключения за неуважение к суду после того, как во время заседания по семейному делу он угрожал судье. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Инцидент случился в январе этого года в семейном суде города Сент-Хеленс. Во время рассмотрения дела Даниэль Хескет угрожал окружному судье Грею прямо в ходе заседания. Летом Высокий суд признал его виновным в неуважении к суду, а приговор был опубликован только на этой неделе.

Позиция суда

Судья Верховного суда Джастис Пул, который рассматривал дело, подчеркнул, что доказательства были очевидными: «Слова, которые он использовал, говорят сами за себя». Он отметил, что дальнейшие отсрочки нанесли бы ущерб свидетелям и другим делам, так как судья Грей был бы вынужден снова приходить в суд для дачи показаний.

«Несомненно доказано, что эти действия являются неуважением к суду, — отметил Пул. — Вербальные оскорбления в адрес судьи были крайне неприятными и унизительными».

Судья уточнил, что угрозы включали прямые заявления о физическом насилии в отношении самого судьи и его семьи.

Наказание

Несмотря на то что Хескет признал себя виновным и по другому обвинению по Закону о публичном порядке, ему назначили наказание в виде четырех месяцев тюремного заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.

Кабмин утвердил порядок предоставления бесплатной правовой помощи отдельным украинцам за границей

Также правительство внесло изменения в расчет материальной помощи украинцам за границей.

Сбор детективами НАБУ информации с камер наблюдения «Безопасный город» не является НСРД, так как информация не была тайной – Верховный Суд

Адвокат указывал, что детективы НАБУ осуществили несанкционированный и незаконный доступ к указанной системе, что свидетельствует о вмешательстве в частную жизнь и визуальном наблюдении.

Сколько будет стоить новая ЕСИКС — в ГСА сообщили о стоимости проекта, рассчитанного до 2029 года

Самыми дорогими будут подсистемы «Управление», «Документооборот суда», «ВКЗ» и «Судейское досье», а всего на разработку ЕСИКС необходимо почти 1 млрд гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду