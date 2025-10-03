В Британии мужчина угрожал судье расправой во время слушания дела и попал за решетку

Угрозы включали прямые заявления о физическом насилии в отношении самого судьи и его семьи.

В Великобритании мужчину приговорили к четырем месяцам тюремного заключения за неуважение к суду после того, как во время заседания по семейному делу он угрожал судье. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Инцидент случился в январе этого года в семейном суде города Сент-Хеленс. Во время рассмотрения дела Даниэль Хескет угрожал окружному судье Грею прямо в ходе заседания. Летом Высокий суд признал его виновным в неуважении к суду, а приговор был опубликован только на этой неделе.

Позиция суда

Судья Верховного суда Джастис Пул, который рассматривал дело, подчеркнул, что доказательства были очевидными: «Слова, которые он использовал, говорят сами за себя». Он отметил, что дальнейшие отсрочки нанесли бы ущерб свидетелям и другим делам, так как судья Грей был бы вынужден снова приходить в суд для дачи показаний.

«Несомненно доказано, что эти действия являются неуважением к суду, — отметил Пул. — Вербальные оскорбления в адрес судьи были крайне неприятными и унизительными».

Судья уточнил, что угрозы включали прямые заявления о физическом насилии в отношении самого судьи и его семьи.

Наказание

Несмотря на то что Хескет признал себя виновным и по другому обвинению по Закону о публичном порядке, ему назначили наказание в виде четырех месяцев тюремного заключения.

