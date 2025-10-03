У Британії чоловік погрожував судді розправою під час слухання справи і потрапив за ґрати

Погрози включали прямі заяви про фізичне насильство щодо самого судді та його родини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії чоловіка засудили до чотирьох місяців ув’язнення за неповагу до суду після того, як під час засідання у сімейній справі він погрожував судді. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Інцидент стався у січні цього року в сімейному суді міста Сент-Геленс. Під час розгляду справи Даніель Гескет погрожував окружному судді Грею прямо під час засідання. Влітку Високий суд визнав його винним у зневазі до суду, а вирок оприлюднили лише цього тижня.

Позиція суду

Суддя Верховного суду Джастіс Пул, який розглядав справу, наголосив, що докази були очевидними: «Слова, які він використав, говорять самі за себе». Він зауважив, що подальші відкладення завдали б шкоди свідкам та іншим справам, адже суддя Грей змушений був би знову приходити до суду для надання показань.

«Безсумнівно доведено, що ці дії є зневагою до суду, — зазначив Пул. — Вербальні образи на адресу судді були надзвичайно образливими й принизливими».

Суддя уточнив, що погрози включали прямі заяви про фізичне насильство щодо самого судді та його родини.

Покарання

Попри те, що Гескет визнав себе винним і за іншим звинуваченням за Законом про громадський порядок, йому призначили покарання у вигляді чотирьох місяців ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.