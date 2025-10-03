Практика судів
У Британії чоловік погрожував судді розправою під час слухання справи і потрапив за ґрати

14:11, 3 жовтня 2025
Погрози включали прямі заяви про фізичне насильство щодо самого судді та його родини.
У Британії чоловік погрожував судді розправою під час слухання справи і потрапив за ґрати
У Великій Британії чоловіка засудили до чотирьох місяців ув’язнення за неповагу до суду після того, як під час засідання у сімейній справі він погрожував судді. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Інцидент стався у січні цього року в сімейному суді міста Сент-Геленс. Під час розгляду справи Даніель Гескет погрожував окружному судді Грею прямо під час засідання. Влітку Високий суд визнав його винним у зневазі до суду, а вирок оприлюднили лише цього тижня.

Позиція суду

Суддя Верховного суду Джастіс Пул, який розглядав справу, наголосив, що докази були очевидними: «Слова, які він використав, говорять самі за себе». Він зауважив, що подальші відкладення завдали б шкоди свідкам та іншим справам, адже суддя Грей змушений був би знову приходити до суду для надання показань.

«Безсумнівно доведено, що ці дії є зневагою до суду, — зазначив Пул. — Вербальні образи на адресу судді були надзвичайно образливими й принизливими».

Суддя уточнив, що погрози включали прямі заяви про фізичне насильство щодо самого судді та його родини.

Покарання

Попри те, що Гескет визнав себе винним і за іншим звинуваченням за Законом про громадський порядок, йому призначили покарання у вигляді чотирьох місяців ув’язнення.

Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Порядок регулярного оцінювання суддів, який ВККС прийняла 29 вересня, досі не опублікований

ВККС повідомила про те, що затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів 29 вересня, однак відповідний документ досі відсутній на сайті Комісії.

На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Кабмін затвердив порядок надання безоплатної правової допомоги окремим українцям за кордоном

Також уряд вніс зміни до розрахунку матеріальної допомоги українцям за кордоном.

Збір детективами НАБУ інформації з камер спостереження «Безпечне місто» не є НСРД, бо інформація не була таємною – Верховний Суд

Адвокат вказував, що детективи НАБУ здійснили несанкціонований і незаконний доступ до вказаної системи, що свідчить про втручання у приватне життя та візуальне спостереження.

