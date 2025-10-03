Суд в США запретил мужчине, который зарезал жену, получить страховку из-за «закона убийцы»

Суд установил: даже если преступник признается психически больным, он не имеет права обогащаться на преступлении.

Федеральный суд Висконсина постановил, что мужчина, который жестоко убил свою жену и ее сестру, не получит выплату по страховому полису, даже несмотря на то, что его признали невиновным из-за психического расстройства. Об этом сообщает Courthouse News.

Кровавая трагедия

10 марта 2020 года Адам Рот зарезал свою жену Доминик Рот и ее сестру Дидри Попанду. Кроме того, он перерезал горло семейной собаке и пытался убить тещу Гилен Попанду и еще одну сестру жены — Дезире Попанду.

В ноябре 2020 года Рот признал свою вину, но одновременно подал прошение о невиновности из-за психической болезни. Суд отправил его на пожизненное лечение в психиатрическое учреждение.

Страховка на $75 тысяч

Возник вопрос, кто получит выплату по страховке жизни Доминик Рот в компании Prudential Insurance Company of America, где единственным бенефициаром был сам убийца. Страховая компания обратилась в федеральный суд, чтобы выяснить, распространяется ли на это дело «закон убийцы» (slayer statute), который запрещает преступникам получать выгоду от своих преступлений.

Главный судья Окружного суда США Памела Пеппер постановила, что действия Рота были умышленными и противоправными, даже если он не осознавал преступности своих поступков. Поэтому он не может получить страховую выплату.

Гражданский иск и компенсация

Параллельно в суде округа Вокеша рассматривалось гражданское дело по иску сестер и матери погибшей. Там Рота признали виновным в смерти Доминик и Дидри и обязали выплатить более 5,9 миллиона долларов компенсации.

В результате федеральный суд постановил, что деньги по полису — 74 992 доллара — должны получить Гилен Попанда и еще одна сестра Доминик — Динандра Шмокер.

Прецедентное решение

Это впервые суд в Висконсине рассматривал вопрос, может ли лицо, признанное невиновным из-за психического расстройства, но при этом являющееся убийцей, претендовать на выплаты по страховке.

Судья Пеппер сослалась на решение Апелляционного суда седьмого округа США в 2018 году, где жену лишили пенсии мужа, даже несмотря на то, что ее также признали невменяемой.

«Закон не требует уголовного приговора, чтобы признать действия ‘незаконными’. Важно лишь, что они были умышленными», — подчеркнула судья Пеппер.

Детали преступления

Свидетельства семьи показали, что нападение Рота началось на кухне с атаки на жену. Позже он гнался за другими членами семьи по всему дому, а когда догнал Дезире Попанду, сказал: «Извини, я должен это сделать» — и ударил ее ножом в спину.

Во время задержания Рот сказал полиции: «Я всех убил» и признался, что пытался убить даже девятилетнего племянника.

Итог

Дело признано прецедентным для Висконсина. Суд установил: даже если преступник признается психически больным и юридически невиновным, он не имеет права обогащаться на преступлении.

