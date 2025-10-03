Суд у США заборонив чоловіку, який зарізав дружину, отримати страховку через «закон убивці»

Суд встановив: навіть якщо злочинець визнається психічно хворим, він не має права збагачуватися на злочині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд Вісконсину постановив, що чоловік, який жорстоко вбив свою дружину та її сестру, не отримає виплату зі страхового полісу, навіть попри те, що його було визнано невинуватим через психічний розлад. Про це повідомляє Courthouse News.

Кривава трагедія

10 березня 2020 року Адам Рот зарізав свою дружину Домінік Рот та її сестру Дідрі Попанду. Крім того, він перерізав горло сімейному собаці й намагався вбити тещу Гілен Попанду та ще одну сестру дружини — Дезіре Попанду.

У листопаді 2020 року Рот визнав свою вину, але водночас подав прохання про невинуватість через психічну хворобу. Суд відправив його на довічне лікування у психіатричний заклад.

Страховка на $75 тисяч

Постало питання, хто отримає виплату з полісу життя Домінік Рот у компанії Prudential Insurance Company of America, де єдиним бенефіціаром був сам убивця. Страхова звернулася до федерального суду, аби з’ясувати, чи поширюється на цю справу «закон убивці» (slayer statute), який забороняє злочинцям отримувати вигоду від своїх злочинів.

Головна суддя Окружного суду США Памела Пеппер постановила, що дії Рота були умисними й протиправними, навіть якщо він не усвідомлював злочинності своїх вчинків. Тому він не може отримати страхову виплату.

Цивільний позов і компенсація

Паралельно у суді округу Вокеша розглядалася цивільна справа за позовом сестер і матері загиблої. Там Рота визнали винним у смерті Домінік і Дідрі та зобов’язали виплатити понад 5,9 мільйона доларів компенсації.

В результаті федеральний суд вирішив, що гроші з полісу — 74 992 долари — мають отримати Гілен Попанда та ще одна сестра Домінік — Дінандра Шмокер.

Прецедентне рішення

Це вперше суд у Вісконсині розглядав питання, чи може особа, яка визнана невинною через психічний розлад, але при цьому є вбивцею, претендувати на виплати за страховкою.

Суддя Пеппер послалася на рішення Апеляційного суду сьомого округу США у 2018 році, де дружину позбавили пенсії чоловіка, навіть попри те, що її також було визнано неосудною.

«Закон не вимагає кримінального вироку, аби визнати дії ‘незаконними’. Важливо лише, що вони були умисними», — наголосила суддя Пеппер.

Деталі злочину

Свідчення родини показали, що напад Рота почався на кухні з нападу на дружину. Згодом він гнався за іншими членами сім’ї по всьому будинку, а коли наздогнав Дезіре Попанду, сказав: «Вибач, я мушу це зробити» — і вдарив її ножем у спину.

Під час затримання Рот сказав поліції: «Я всіх убив» і зізнався, що намагався вбити навіть дев’ятирічного племінника.

Підсумок

Справу визнано прецедентною для Вісконсину. Суд встановив: навіть якщо злочинець визнається психічно хворим і юридично невинуватим, він не має права збагачуватися на злочині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.