В Теннесси впервые за более чем 200 лет казнят женщину за жестокое убийство — она убила девушку и вырезала на ее теле пентаграмму

В Теннесси впервые с 1820 года могут казнить женщину — Кристу Гейл Пайк, осуждённую за жестокое убийство студентки в 1995 году.

В Теннесси впервые за более чем 200 лет могут казнить женщину. Верховный суд штата назначил дату исполнения смертного приговора для Кристи Гейл Пайк, осужденной за жестокое убийство в 1995 году. Об этом сообщает CBC News.

Дата казни и метод исполнения

Верховный суд Теннесси назначил дату казни в учреждении строгого режима Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Смертный приговор планируют привести в исполнение 30 сентября 2026 года.

До 28 августа 2026 года администрация тюрьмы должна уведомить Пайк о методе казни.

По умолчанию в Теннесси используется смертельная инъекция, однако осужденные, совершившие преступления до 1999 года, имеют право выбрать электрический стул. В 2018–2019 годах пятеро заключенных воспользовались этим правом.

За что осуждена Пайк

49-летняя Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. Обе учились в программе для проблемных подростков в Ноксвилле. Прокуратура доказала, что Пайк, которой тогда было 18 лет, поверила, будто Слеммер хотела увезти у нее парня.

Вместе с бойфрендом Тадареллом Шиппом и подругой Шадоллой Питерсон она заманила девушку в лес возле кампуса университета. Там Пайк била и резала жертву канцелярским ножом, а также вырезала пентаграмму на ее груди. Свидетель, который нашел тело, сначала подумал, что это было животное из-за масштабов увечий.

Шипп, которому тогда было 17 лет, получил пожизненное заключение и может претендовать на условно-досрочное освобождение уже в этом ноябре.

Питерсон сотрудничала со следствием и получила условный срок.

В 1996 году Пайк стала самой молодой заключенной «коридора смерти» в США. Она и до сих пор остается единственной женщиной среди приговоренных к казни в Теннесси.

Исторический контекст

По данным Death Penalty Information Center, в США с 1976 года казнили лишь 18 женщин, последнюю — в январе 2023 года в Миссури.

В Теннесси женщину в последний раз казнили еще в 1820 году. Если приговор будет исполнен в 2026-м, это станет первой казнью женщины в штате за более чем два столетия.

Сейчас среди более чем 2 100 приговоренных к казни в США лишь 48 — женщины. Исследования показывают, что большинство из них пережили гендерно обусловленное насилие, что повлияло на их дела.

Аргументы защиты

Адвокаты Пайк неоднократно пытались обжаловать приговор. Они подчеркивали, что:

у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное расстройство, врожденные поражения мозга;

детство Пайк было отмечено сексуальным насилием, пренебрежением и отказом родителей;

эти доказательства не были представлены на суде в 1996 году.

«Общественное представление о том, кто заслуживает смертного приговора, за эти десятилетия изменилось. Ее молодой возраст, психические болезни и травматический опыт, вероятно, убедили бы современное жюри присяжных, что казнь — несоразмерное наказание», — заявила директор центра Робин Махер.

Итог

Дело Кристи Гейл Пайк уже называют прецедентным. Она может стать первой женщиной, казненной в Теннесси с 1820 года, если апелляции и прошения о помиловании не принесут результатов.

