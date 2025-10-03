Практика судів
У Теннессі вперше за понад 200 років стратять жінку за жорстоке вбивство — вона вбила дівчину і вирізала на її тілі пентаграму

19:54, 3 жовтня 2025
У Теннессі вперше з 1820 року можуть стратити жінку — Крісті Ґейл Пайк, засуджену за жорстоке вбивство студентки у 1995 році.
У Теннессі вперше за понад 200 років можуть стратити жінку. Верховний суд штату призначив дату виконання смертного вироку для Крісті Ґейл Пайк, засудженої за жорстоке вбивство у 1995 році. Про це повідомляє CBC News.

Дата страти та метод виконання

Верховний суд Теннессі призначив дату страти в установі суворого режиму Riverbend Maximum Security Institution у Нешвіллі. Смертний вирок планують привести у виконання 30 вересня 2026 року.

До 28 серпня 2026 року адміністрація в’язниці має повідомити Пайк про метод страти.

За замовчуванням у Теннессі використовується смертельна ін’єкція, однак засуджені, які скоїли злочини до 1999 року, мають право обрати електричний стілець. У 2018–2019 роках п’ятеро в’язнів скористалися цим правом.

За що засуджена Пайк

49-річна Пайк була визнана винною у вбивстві 19-річної Колін Слеммер. Обидві навчалися в програмі для проблемних підлітків у Ноксвіллі. Прокуратура довела, що Пайк, тоді ще 18-річна, повірила, ніби Слеммер хотіла відбити у неї хлопця.

Разом із бойфрендом Тадареллом Шиппом та подругою Шадоллою Пітерсон вона заманила дівчину у ліс біля кампусу університету. Там Пайк била й різала жертву канцелярським ножем, а також вирізала пентаграму на її грудях. Свідок, який знайшов тіло, спершу подумав, що це була тварина через масштаби понівечення.

Шипп, якому тоді було 17, отримав довічне ув’язнення й може претендувати на умовно-дострокове звільнення вже цього листопада.

Пітерсон співпрацювала зі слідством і відбулася умовним терміном.

У 1996 році Пайк стала наймолодшою в’язнею «коридору смерті» у США. Вона й досі залишається єдиною жінкою серед засуджених на страту у Теннессі.

Історичний контекст

За даними Death Penalty Information Center, у США від 1976 року стратили лише 18 жінок, останню — у січні 2023 року в Міссурі.

У Теннессі жінку востаннє стратили ще у 1820 році. Якщо вирок буде виконано у 2026-му, це стане першою стратою жінки в штаті за понад два століття.

Нині серед понад 2 100 засуджених на страту в США лише 48 — жінки. Дослідження показують, що більшість із них пережили гендерно зумовлене насильство, що вплинуло на їхні справи.

Аргументи захисту

Адвокати Пайк неодноразово намагалися оскаржити вирок. Вони наголошували, що:

  • у неї діагностували посттравматичний стресовий розлад, біполярний розлад, вроджені ураження мозку;
  • дитинство Пайк було позначене сексуальним насильством, занедбаністю та відмовою батьків;
  • ці докази не були представлені на суді у 1996 році.

«Суспільне уявлення про те, хто заслуговує смертного вироку, за ці десятиліття змінилося. Її молодий вік, психічні хвороби й травматичний досвід, ймовірно, переконали б сучасне журі, що страта — непропорційне покарання», — заявила директорка центру Робін Махер.

Підсумок

Справу Крісті Ґейл Пайк вже називають прецедентною. Вона може стати першою жінкою, страченою у Теннессі з 1820 року, якщо апеляції та клопотання про помилування не принесуть результатів.

