В Гааге суд оставил в силе запрет на рекламу бензиновых автомобилей — это первый подобный случай в мире

15:41, 5 октября 2025
Запрет охватывает всю рекламу, связанную с ископаемым топливом — от авиаперелетов и круизов до бензиновых и гибридных автомобилей, а также электроэнергии, производимой из угля или газа.
Суд в Гааге поддержал решение городского совета о полном запрете рекламы ископаемого топлива и связанных с ним товаров, отклонив иски туристических и рекламных компаний. Это решение стало первым в мире подобным прецедентом и может повлиять на политику других городов Европы. Об этом сообщает Courthouse News.

Как возник запрет

В сентябре 2024 года городской совет Гааги принял решение запретить рекламу всего, что связано с ископаемым топливом — не только бензина или газа, но и авиаперелетов, круизов, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов, а также электроэнергии, произведенной из угля или газа. Запрет вступил в силу с января 2025 года.

Инициатором стал заместитель мэра Гааги Роберт Баркер. Он объяснил, что реклама, поощряющая использование ископаемого топлива, нормализует поведение, которое общество должно изменять, ведь мир находится в состоянии климатического кризиса.

«Разрешать рекламу ископаемого топлива, пытаясь при этом сократить выбросы CO₂, — противоречиво. Этот запрет — шаг в правильном направлении», — заявил Баркер.

Юридическое противостояние

Против решения выступили туристические компании и рекламные ассоциации, в частности немецкий туроператор TUI и ассоциация ANVR. Они подали в суд, утверждая, что запрет нарушает свободу слова и ставит под угрозу их бизнес.

Однако судья С.Й. Гукстра-ван Влит встала на сторону города. В апрельском решении 2025 года суд постановил, что защита здоровья людей и климата имеет приоритет над коммерческими интересами энергетических и туристических компаний.

«Города имеют не только право, но и обязанность защищать граждан от последствий климатических изменений», — говорится в решении суда.

Реакция и международный контекст

Решение суда в Гааге совпало с призывами Генсека ООН Антониу Гутерреша, который в 2024 году обратился к правительствам с просьбой запретить рекламу ископаемого топлива, назвав нефтегазовые корпорации «крестными отцами климатического хаоса».

Экологическая организация ClientEarth приветствовала решение, сравнив его с запретом рекламы табака в прошлом.

«Как когда-то запрет сигаретной рекламы помог снизить курение, так ограничение рекламы ископаемого топлива может сократить его использование», — отметил юрист организации Джонатан Уайт.

Кампанию активно поддержала инициатива Reclame Fossielvrij («Реклама без ископаемого топлива»), которая подчеркнула:

«Государство обязано защищать граждан от опасных климатических изменений — даже если для этого приходится ограничивать корпоративную рекламу».

Как реагируют другие города

После решения суда аналогичные инициативы начали внедрять и другие города Нидерландов — в частности Амстердам, который уже работает над исключением рекламы авиаперелетов и топлива из общественных пространств.

Пример Гааги намерены последовать и зарубежные города:

  • Флоренция (Италия) обсуждает аналогичный запрет;
  • Стокгольм (Швеция) принял решение запретить рекламу ископаемого топлива в общественном транспорте с 2026 года.

Что дальше

По словам Роберта Баркера, Гаага стала первым городом в мире, который ввел подобный запрет на законодательном уровне. Он надеется, что это решение запустит «эффект домино» и вдохновит другие города сделать то же самое.

 

«Мы надеемся, что другие муниципалитеты последуют нашему примеру. Кто-то должен был сделать первый шаг — и мы это сделали», — подытожил заместитель мэра.

