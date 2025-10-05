У Гаазі суд залишив у силі заборону на рекламу бензинових автомобілів — це перший такий випадок у світі

Заборона охоплює всю рекламу, пов’язану з викопним паливом — від авіаперельотів і круїзів до бензинових та гібридних авто, а також електроенергії, виробленої з вугілля чи газу.

Суд у Гаазі підтримав рішення міської ради про повну заборону реклами викопного палива та пов’язаних із ним товарів, відхиливши позови туристичних і рекламних компаній. Це рішення стало першим у світі подібним прецедентом і може вплинути на політику інших міст Європи. Про це повідомляє Courthouse News.

Як виникла заборона

У вересні 2024 року міська рада Гааги ухвалила рішення заборонити рекламу всього, що пов’язане з викопним паливом — не лише бензину чи газу, а й авіаперельотів, круїзів, автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та гібридів, а також електроенергії, виробленої з вугілля чи газу. Заборона набрала чинності з січня 2025 року.

Ініціатором став заступник мера Гааги Роберт Баркер. Він пояснив, що реклама, яка заохочує використання викопного палива, нормалізує поведінку, яку суспільство має змінювати, адже світ перебуває у кліматичній кризі.

«Дозволяти рекламу викопного палива, намагаючись при цьому зменшити викиди CO₂, — це суперечливо. Ця заборона — крок у правильному напрямку», — заявив Баркер.

Юридичне протистояння

Проти рішення виступили туристичні компанії та рекламні асоціації, зокрема німецький туроператор TUI та асоціація ANVR. Вони подали до суду, стверджуючи, що заборона порушує свободу слова та ставить під загрозу їхній бізнес.

Однак суддя С.Й. Гукстра-ван Вліт стала на бік міста. У квітневому рішенні 2025 року суд постановив, що захист здоров’я людей і клімату має перевагу над комерційними інтересами енергетичних і туристичних компаній.

«Міста мають не лише право, а й обов’язок захищати громадян від наслідків кліматичних змін», — йдеться в рішенні суду.

Реакція та міжнародний контекст

Рішення суду у Гаазі збігається з закликами Генсека ООН Антоніу Гутерреша, який у 2024 році закликав уряди заборонити рекламу викопного палива, назвавши нафтові та газові корпорації «хрещеними батьками кліматичного хаосу».

Екологічна організація ClientEarth привітала рішення, порівнявши його з забороною реклами тютюну у минулому.

«Як колись заборона сигаретної реклами допомогла знизити куріння, так обмеження реклами викопного палива може скоротити його використання», — зазначив юрист організації Джонатан Вайт.

Кампанію активно підтримала ініціатива Reclame Fossielvrij («Реклама без викопного палива»), яка наголошує: «Держава має обов’язок захищати громадян від небезпечних кліматичних змін — навіть якщо для цього доводиться обмежувати корпоративну рекламу».

Як реагують інші міста

Після рішення суду подібні ініціативи почали впроваджувати інші міста Нідерландів — зокрема Амстердам, який уже працює над вилученням реклами авіаперельотів і палива з публічного простору.

Наслідувати приклад Гааги готуються й іноземні міста:

Флоренція (Італія) обговорює аналогічну заборону;

Стокгольм (Швеція) ухвалив рішення заборонити рекламу викопного палива у громадському транспорті з 2026 року.

Що далі

За словами Роберта Баркера, Гаага стала першим містом у світі, яке запровадило подібну заборону на рівні законодавства. Він сподівається, що це рішення запустить «ефект доміно» і надихне інші міста зробити те саме.

«Ми сподіваємося, що інші муніципалітети наслідують наш приклад. Хтось мав зробити перший крок — і ми це зробили», — підсумував заступник мера.

