Ирландия планирует увеличить выплаты до €10 тысяч беженцам, которые согласятся вернуться домой

18:42, 5 октября 2025
Отдельные лица смогут получить до €2 500, а семьи — до €10 000 в рамках программы добровольного возвращения.
Ирландия планирует увеличить выплаты до €10 тысяч беженцам, которые согласятся вернуться домой
Власти Ирландии рассматривают возможность увеличения финансовой помощи для беженцев, которые решат добровольно покинуть страну. Об этом заявил министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган, передает The Irish Times.

Согласно предложению, отдельные лица смогут получить до €2 500, а семьи — до €10 000 в рамках программы добровольного возвращения. Ранее эти выплаты были значительно ниже.

Министр юстиции отметил, что ежегодное содержание одного заявителя обходится государству примерно в €30 000, поэтому выгоднее стимулировать людей покидать страну раньше.

«Это логично: лучше поощрять добровольный отъезд, чем годами оплачивать проживание. Так поступают и другие европейские страны — например, Великобритания и Дания», — добавил он.

Инициативу поддержал министр финансов Паскаль Донохью.

«Мы знаем, что депортации важны для обеспечения справедливой и эффективной миграционной системы. Но это дорого и требует много времени. Насколько я понимаю, министр О’Каллаган ищет способы сделать процесс возвращения мигрантов более быстрым и эффективным», — отметил Донохью.

Он также подчеркнул, что правительство Ирландии продолжает поддерживать открытую экономику и общество, однако стране необходимы четкие и действенные правила в сфере миграции. По его словам, инициатива Министерства юстиции может стать одним из шагов к оптимизации миграционной системы.

