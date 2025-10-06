Литва начала самые масштабные в своей истории учения по мобилизации

Литва начала самые масштабные в истории страны учения Vyčio Skliautas 2025 для проверки системы мобилизации. В них принимают участие более 100 учреждений и около 2 тысяч человек, сообщает LRT.
Учения, которые продлятся до 11 октября, имеют целью оценить способность Литвы реорганизовывать и объединять ресурсы для защиты страны и обеспечения работы критически важных служб в случае кризиса безопасности, отметили в канцелярии правительства.
Во время учений будет проверяться взаимодействие государственных институтов, муниципалитетов и неправительственных организаций в ответ на обычные и гибридные угрозы. Участники будут решать ключевые задачи, связанные с национальной обороной и поддержкой союзников.
Сценарий учений основан на реалистичных ситуациях, которые заставляют участников решать сложные дилеммы. В процессе будет оценена готовность к эвакуации гражданского населения и организации практических аспектов таких операций.
Во вторник и среду запланирована масштабная тренировка по эвакуации людей с железнодорожного вокзала Вильнюса в другие муниципалитеты. Также будет проверяться реакция на воздушные тревоги, в частности способность страны выявлять и нейтрализовывать воздушные угрозы.
Координация действий будет оцениваться между Вооруженными силами, Пограничной службой, Службой охраны высокопоставленных лиц, полицией и другими структурами.
Системы оповещения населения будут проверять с помощью сирен, мобильных уведомлений и сообщений в средствах массовой информации.
Больницы будут отрабатывать переход в режим мобилизации, чтобы гарантировать бесперебойную медицинскую помощь в условиях изменчивой ситуации с безопасностью.
Правительство, министерства, органы безопасности и обороны, Верховный суд, Банк Литвы и другие структуры будут выполнять функции Государственного центра мобилизации, который будет координировать ключевые государственные функции в условиях мобилизации.
К учениям привлечены все 60 муниципалитетов Литвы, 115 учреждений и организаций, а также неправительственные организации и четыре крупные сети розничной торговли продуктами питания.
Всего в мероприятии принимают участие около 1200 должностных лиц и офицеров и примерно 1000 волонтеров.
